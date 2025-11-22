Laura Gallego: «Imitar a Rocío Jurado es perder el tiempo»

Ojalá no sea la última, aunque ya sea la primera de su generación. Laura Gallego (Algar, Cádiz, 1991) reivindica el género de la copla denostado históricamente y de manera injusta, y lo hace desde la juventud, la innovación y la rebeldía. Este espectáculo que estará en Badajoz y Mérida los días 16 y 17 de enero, no mira hacia atrás con nostalgia, sino con orgullo. Es una declaración artística que une tradición y modernidad, raíz y rebeldía, demostrando que la copla no ha terminado: solo está cambiando de ritmo.

¿Por qué la copla?

Pues, en realidad, fue ella la que me eligió a mí. Nunca he tenido al género alrededor de mí, ni familiarmente ni nada, pero surgió al apuntarme al concurso ‘Se llama Copla’, en su segunda edición. Lo gané y ahí comenzó todo. Fue mi familia, que eran muy fan de ese programa, los que me animaron. Es verdad que nunca había cantado, pero siempre he sido muy echada pa’ lante. ¡Era la única que no tenía nunca vergüenza! Era muy zalamera, muy fiestera, yo divertía a la gente haciendo el loco, pero cantar seriamente…, dedicarme a esto solo… hasta ese momento.

¿Como fue la experiencia?

Muy bonita, porque venía de un pueblo muy pequeño, y con un desconocimiento absoluto de todo ese mundo de la farándula. Llegué con 16 años al concurso y todo ese mundo televisivo se convirtió en mi hábitat. Sigo en la televisión, porque aterricé muy joven y mi aprendizaje ha sido a medida que iba viviéndolo todo. Ya llevo siete años en el Show de Bertín Osborne y allí presento, canto.

De todos sus espectáculos, ¿cuál es el espectáculo que mejor le describiría?

Este último, este homenaje a Rocío Jurado es el más fiel a mí, es el más divertido, es el espectáculo que mejor me describe. Es un especial homenaje en el que canto copla, canciones de Manuel Alejandro y otros autores, y fusiono con otras músicas. Por ejemplo, escucharemos La bien pagá pero con toques de jazz; también me pongo más flamenca con el ya clásico, Que no daría yo y otras coplas también conocidas. Termino por todo lo alto con esa canción mítica Como una ola, ¡con la que me convierto en dj! Es un homenaje a su fase de folclórica, de moderna y adelantada a su tiempo y, es, además, un homenaje muy divertido. Este espectáculo es una montaña rusa porque tiene un poco de todo. Es una emoción constante que termina con una fiesta en la que participaremos todos.

Se autodenomina como ‘La última folclórica’

Si, y ¡me está dando guerra el nombre, la verdad! Yo no digo que sea la única folclórica, sino la última. Soy consciente de que he formado parte de un concurso con artistas que también han hecho y hacen copla; y muchos otros artistas que se han dedicado a la copla de primer nivel como Pasión Vega, Pastora Soler, Poveda… Yo digo que soy la última porque no encuentro a gente de mi edad o más joven que se dedique al género de la copla. Y lejos de pecar de falta de humildad lo único que pretendo es gritarle al mundo que no encuentro generaciones posteriores, ni en la mía, que estén entregando su vida y su carrera a un género como la copla. El flamenco que es patrimonio tiene ascendencia de otros países y culturas, pero es que la copla es criada, vivida en España. Es nuestra raíz. Concha Piquer era valenciana y fue pionera. La copla es de España. La mayoría han sido andaluces como Manolo Escobar, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, si, la mayoría de los intérpretes son andaluces, pero no en su totalidad. La copla no viene de Andalucía sino de España. Quiero recorrer mi país para contarle y cantarle que hay que defender este género; que estrellas nuestras, tan internacionales, lo han defendido a capa y espada y tenemos que evitar que se nos extinga. Para escuchar Ojos verdes tienes que ponerte Spotify porque en vivo es muy difícil escucharlo. No quiero que dentro de 50 años nadie pueda continuar el legado de Rocío Jurado, por ejemplo .No hay ni a habido quien le llegue, pero siento que tenemos una responsabilidad de no dejar que esto muera. Debemos tenerla oportunidad de escuchar copla en directo. Que haya salas, teatros, espacios con ecos de artistas tan grandes como nuestra Jurado.

En la copla, ¿ya se ha hecho todo?

En la copla no se ha hecho todo. Si lo creyésemos, el género ya estaría muerto. Yo lo que estoy intentando es darle un poco de evolución. Nunca fue fácil evolucionar porque, recuerde cómo le pasó al flamenco, que hasta que no llegó Camarón, no lo revolucionó. Quiero demostrarle al mundo que es posible innovar en la copla, al igual que lo hiciera Martirio con ese aire nuevo; o cuando la Jurado en la época del destape se ponía vestidos de fiesta y no de faralaes. Quiero demostrarle al mundo que la copla sigue evolucionando. A través de este homenaje yo también intento aportar un punto diferente. Nunca se había mezclado copla con electrónica o Tatuaje interpretarse como un tango argentino.

¿Qué le ha dicho la familia de Rocío Jurado del homenaje?

He tenido el placer de que me hayan comparado con la Jurado, y su familia, Gloria Camila, Rocío Carrasco, Ortega Cano… Me han ido a ver. Lo que siento de la familia es que todos adoraban a Rocío al igual que el resto del mundo. Con este homenaje me siento satisfecha porque a todo el mundo le parece bien lo hago desde el respeto y la humildad. Imitar a Rocío Jurado es perder el tiempo.

¿Qué ha aprendido que no sabía?

Que puedes desarrollarte en todas las facetas: puedes ser cantaora, actriz, bailaora, modelo, tienes que convertirte en todo eso cuando interpretas una copla. Es algo muy difícil pero muy accesible porque sin cualquiera de esos elementos puedes seguir viviendo la copla. Puedes escuchar la copla sin escucharla, solo con la música; otros pueden prestar atención solo a la letra y no a la música. La copla tiene una letra, unas historias que cuentan y hablan del amor como ningún otro género porque, al ser más extensas, te da tiempo a escribir y sentirlo todo muy bien. Este género tiene unas interpretaciones que te obligan a ser muy buena actriz, y luego tenemos esa suerte con nuestras grandes que con tan solo una mirada. Rocío Jurado abría los brazos y te daba igual lo que dijera.

¿Y qué le ha descubierto la copla a usted?

A mí la copla me ha descubierto la voz, me ha enseñado que tengo voz de folclórica porque hasta que no he podido a desarrollarla no he descubierto que tengo un instrumento poderoso que me ayuda a expresarme de una forma muy bonita. Me ha enseñado a conocer mi voz y también a meterme en el papel. Tener resiliencia, y a poder entender otras historias, aunque no las haya vivido, para poder traspasarlas e interpretarlas.

¿Con ganas de venir a Extremadura?

¡Muchas! Tengo muy buenos amigos extremeños y lo conozco desde que era una niña. He disfrutado mucho de la Vera, ¡y también trabajando! Extremadura es una tierra rica en todo. Le tengo un cariño especial, ¡y lo veo todo tan bonito! La gente es tan abierta, alegre y simpática. Ir a Extremadura es como volver a mi pueblo. He conocido gran parte de su región y estoy loca por volver.