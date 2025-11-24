Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardón de EL PERIÓDICO

Javier Moll, en la entrega del Català y Catalana de l'Any: "Celebramos la excelencia, la dedicación y el talento"

El presidente de Prensa Ibérica destaca la trayectoria de la madre de los hermanos Roca, Montserrat Fontané, "una figura imprescindible en el universo gastronómico", y la "aportación incalculable a las letras" de Javier Cercas

Javier Moll, durante su discurso en los premios Català i Catalana de l'Any.

Javier Moll, durante su discurso en los premios Català i Catalana de l'Any. / JORDI OTIX

Alba Giraldo

Barcelona

Los premios Català y Catalana de l'Any 2025 de EL PERIÓDICO celebran "la excelencia, la dedicación y el talento de personas que han contribuido de forma extraordinaria a nuestra cultura y el prestigio de nuestro país", ha asegurado Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, durante la gala de entrega de los galardones a los dos premiados de esta edición, Montserrat Fontané, cocinera y madre de los hermanos Roca, y el escritor Javier Cercas.

En primer lugar, Moll ha expresado en su discurso su "admiración y profunda gratitud" a Fontané, quien ha definido como "una figura imprescindible en el universo gastronómico". "A menudo, cuando hablamos del Celler de Can Roca, hablamos de innovación, creatividad y excelencia culinaria, pero, detrás de este proyecto excepcional, hay unos fundamentos humanos y familiares que lo han hecho posible", ha apuntado el presidente de Prensa Ibérica.

"Montserrat es el origen de un llegado que ha trascendido fronteras", ha declarado Moll, y una mujer que, "con sencillez y esfuerzo y amor, creó el primer espacio donde sus hijos aprendieron qué significa cocinar, qué significa servir y qué quiere decir amar el trabajo que haces". El presidente de Prensa Ibérica también ha destacado la trayectoria de una mujer que "sigue siendo un modelo de autenticidad y dedicación para generaciones de cocineros y cocineras".

Javier Moll, durante su discurso en los premios Català i Catalana de l'Any

Javier Moll, durante su discurso en los premios Català i Catalana de l'Any / JORDI OTIX

A continuación, Moll ha dedicado unas palabras a Cercas, "uno de nuestros escritores más brillantes e influyentes" y "una voz esencial de la literatura contemporánea". "Cercas ha sabido explorar la complejidad humana", ha declarado el presidente de Prensa Ibérica, recorriendo "la memoria y los silencios de nuestra historia con una claridad y una profundidad únicas".

"Sus obras no solo nos interpelan, sino que nos invitan a reflexionar y mirarnos como sociedad. Con cada libro contribuye a enriquecer el debate público y ampliar los horizontes culturales de nuestro país", ha apuntado Moll en su discurso. Por su "trayectoria impecable" y su "aportación incalculable a las letras", Prensa Ibérica ha decidido premiar al autor de 'El loco de Dios en el fin del mundo' como Català de l'Any.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
  2. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  3. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  4. Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
  5. El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
  6. Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
  7. Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
  8. El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo

Recreación de una batalla de drones contra una columna rusa, según la firma ucraniana Temerland. Primero, despliegue de robots de alerta en la carretera. Después salen los drones de ataque.mp4

Las firmas ucranianas Tencore y Frontline Robotics han presentado con este vídeo la combinación del robot TerMIT con un dron volador Storm.

Dron distribuidor de minas Gnom, de la fábrica ucraniana Temerland.

Cómo prepararse para una jubilación sin sobresaltos

Cómo prepararse para una jubilación sin sobresaltos

Un sólido Espanyol tumba al Sevilla con suspense

Un sólido Espanyol tumba al Sevilla con suspense

OpenAI anuncia una función en ChatGPT que crea una guía de compra adaptada al usuario

OpenAI anuncia una función en ChatGPT que crea una guía de compra adaptada al usuario
Tracking Pixel Contents