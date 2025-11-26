Cultura
Almagro reúne los aplausos de Iberoamérica a los 50 años del Celcit y al trabajo de Luis Molina
El Teatro Municipal es el escenario para el homenaje de instituciones y artistas al Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral y a sus representantes
Junta de Comunidades, Ayuntamiento de Almagro (organizador del acto junto al Celcit) y otros ayuntamientos de la provincia, entidades culturales y artistas, celebrarán el domingo 30 de noviembre los 50 años de la fundación, creada en Venezuela, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) y rendirán homenaje a uno de sus creadores y representante en España, Luis Molina.
Igualmente, recogerán un emotivo recuerdo a su compañera Elena Schaposnik, recientemente fallecida. El acto tendrá lugar en el Teatro Municipal de Almagro a partir de las 20.00 horas, bajo la dirección de un trío formado por María José Redondo, Hernán Valdés y Roberto Mendes en nombre del Celcit, el Ateneo de Almagro y el Ayuntamiento de la misma localidad.
Teatro de la Veleta
En el acto intervendrán algunos de los directores y actores que a lo largo de este medio siglo han actuado bajo el cobijo del Celcit, muchas veces en el Teatro de La Veleta, que es su sede en Almagro; mientras que se proyectarán dos vídeos, uno para mostrar el agradecimiento de diferentes compañías de España e Iberoamérica, mientras que el segundo mostrará la trayectoria del Celcit y de su director, Luis Molina. Del mismo modo, intervendrán el alcalde de Almagro, Francisco Ureña; representantes institucionales de la Diputación Provincial y de la Junta de Comunidades, así como de los ayuntamientos de Calzada de Calatrava y de Aldea del Rey, que comparten con el de Almagro el impulso esencial para este acto. También tendrán sitio en el escenario el propio Luis Molina, el director de Teatro Francisco Ortuño, que será el encargado de dar lectura al manifiesto elaborado para esta ocasión y José Manuel Villafaina que recordará con su intervención la historia del Celcit y su trayectoria.
El apartado artístico estará a cargo de los poetas María José Redondo, Fernando José Carretero y Juana Pinés; además de la intervención de la compañía Imprebís; así como el grupo almagreño El Taular Teatro, Teatro Baraca, la cantante Soledad Ruel, el actor Roberto Gómez; y la fundación Siglo de oro.
