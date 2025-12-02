Reacciones
Consternación en el mundo del cine y la política por la muerte de José Luis Cienfuegos
Productores cinematográficos, ministros y responsables autonómicos lamentan el fallecimiento del director de la Seminci
De ministros a responsables autonómicos y productores cinematográficos, la muerte de José Luis Cienfuegos ha provocado consternación entre quienes le conocieron tanto en su actual labor al frente de la Seminci como en anteriores responsabilidades en algunos de los festivales más importantes de España, como Sevilla y Gijón.
A través de redes sociales, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha declarado "conmocionado" y ha enviado su pésame "a familiares y amigos en estos momentos tan duros". "Con su adiós, nos deja un legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles. Descanse en paz", ha dicho por su parte la cuenta del departamento ministerial.
Por su parte, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha remarcado en X: "Apenas pudimos trabajar juntos, pero la noticia de su muerte me ha conmocionado. Muy joven y con muchas cosas por hacer. Una pena enorme".
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado que lamenta "profundamente" el fallecimiento de Cienfuegos (Avilés, Asturias, 1964), que define como "una gran pérdida para Valladolid, para la cultura de Castilla y León y para la Seminci, referente internacional del cine".
El ayuntamiento de Valladolid, a su vez, ha asegurado que "en estos momentos de dolor la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine".
La propia cuenta de Seminci, que ha informado del suceso, ha recordado que Cienfuegos "adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor".
El Festival de Málaga ha comunicado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de una "figura imprescindible y colega admirado por toda la profesión", en la línea de otros festivales como la Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) o el certamen de Cans.
Por su parte, la Asociación de distribuidores independientes cinematográficos (ADICINE) ha remarcado que su labor al frente de los festivales de Gijón, Sevilla y Valladolid "fue ejemplar, siempre colmada de ilusión". En sentido similar, la Asociación Andaluza de Productoras de Cine (Ancine) ha lamentado la "enorme pérdida" de este profesional.
También la cuenta oficial de los Premios Feroz, que otorgan los periodistas cinematográficos, ha querido lamentar el fallecimiento de un "apasionado del cine" que realizó "un gran trabajo en todos los festivales que dirigió".
