Elvira Lindo, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En el gremio literario me he encontrado con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”

Elvira Lindo (Cádiz, 1962), creadora de Manolito Gafotas, personaje icónico de la cultura española, y una de las autoras más relevantes de la literatura en castellano contemporánea, es la invitada esta semana de Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’de Prensa Ibérica.

Durante la conversación, en la que Lindo repasa su vida personal y su trayectoria profesional, sobre todo la literaria, desde que decidiera dejar un trabajo estable y bien remunerado como guionista televisiva, confiesa que el gremio en el que más cómoda se ha sentido ha sido el radiofónico (ella empezó en RNE, donde estuvo una década, entre los 19 y los 29 años), aunque el periodismo “entonces era menos una feria de vanidades, trabajábamos mucho en equipo y estábamos descubriendo muchas cosas”.

Habiendo tenido la enorme suerte de formar parte del mundo periodístico, del literario y del cinematográfico en España, Lindo valora mucho las amistades que ha podido ir haciendo en uno y otro lado, pero, como todos, tiene sus preferencias: “Sería una coquetería decir que soy tímida, porque he roto muchas barreras en mi vida. En realidad, me gustan dos tipos de amistades, las que voy fraguando con el tiempo o este tipo de conocidos a los que saludas todos los días y que te hacen la vida más agradable y sentir que perteneces a una comunidad”.

Elvira Lindo en pódcast del suplemento ABRIL.

En el mundo del libro, la escritora reconoce haberse encontrado “con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”. Y remata, sincera: “No he tenido una vida fácil y he necesitado mucho humor. He sido siempre muy curiosa y he tenido muchos menos prejuicios que cantidad de gente del mundo de la cultura”.

Puedes ver el videopodcast completo aquí