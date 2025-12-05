Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada

"Eurovisión nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para unirnos", aseguró Martin Green, director del festival de la canción organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), poco después de la asamblea general en la que esa supuesta unidad saltó por los aires al avalar la continuidad de Israel en el concurso. Una decisión a la que no fue ajena la postura de fuerza exhibida por Alemania y Austria en los días previos a la reunión, en los que ambos países amenazaron de manera explícita con retirarse de Eurovision si no se garantizaba la presencia de Israel.

No era una amenaza que pudiera tomarse a la ligera. Alemania es, junto a España, Francia, Italia y el Reino Unido, uno de los países que más dinero aportan al presupuesto de la UER (los llamados 'Big Five') y ejerce una influencia importante en otros miembros. Tan grande ha sido la implicación alemana en este asunto que el propio ministro de Cultura, Wolfram Weimer, ha salido a expresar la satisfacción de su gobierno por el desenlace. "Israel pertenece al festival de la canción de Eurovisión como Alemania pertenece a Europa", ha declarado. Austria, por su parte, es el país encargado de organizar la próxima edición del concurso, después de que su representante, JJ, ganara en 2025. El canciller austriaco, Christian Stocker, había calificado de "error fatal" una posible exclusión de Israel y había sostenido que Viena no debía en ningún caso acoger la cita si se producía ese veto.

Bélgica dice sí

En el otro extremo se sitúa el bloque de los países que han anunciado oficialmente su retirada, liderado por España (el único de los 'Big Five' que apuesta por el boicot) y del que forman también parte Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. A estos se les podría unir en los próximos días Islandia y quizá Montenegro. No así Bélgica, que acaba de confirmar su participación después de unas horas de incertidumbre.

El caso de Bélgica, uno de los países fundadores de Eurovisión (debutó en 1956), es muy particular. La televisión pública flamenca VRT y la francófona RTBF se alternan la representación. La VRT había expresado de forma inequívoca su rechazo a la presencia de Israel en el festival, pero este año le corresponde participar a la RTBF, que se había mostrado algo más ambigua y que finalmente ha optado por no sumarse al boicot.

Islandia, por su parte, ha convertido la decisión en un asunto de política al más alto nivel. La televisión pública RÚV ha anunciado que el próximo miércoles reunirá a su consejo para acordar una postura, pero la ministra de Asuntos Exteriores, Katrin Gunnarsdottir, ha apuntado este viernes, durante una visita oficial a Berlín, que tiene previsto reunirse con el titular de Cultura para discutir la cuestión. "Es un tema muy sensible y debemos valorar todos los aspectos", ha señalado. Islandia fue uno de los primeros países en advertir que la presencia de Israel en el festival podría ser “incompatible” con su participación.

¿Y Montenegro?

No habría que descartar tampoco que Montenegro anunciara próximamente su retirada. El país balcánico fue uno de los siete que en la asamblea general de la UER solicitaron una votación secreta y específica sobre la participación de Israel, petición que fue denegada. Los otros seis fueron España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia, Turquía y Argelia (los criterios para pertenecer a la Unión Europea de Radiodifusión son pintorescos). Turquía no participa en Eurovisión desde 2012 por decisión propia y Argelia no lo ha hecho nunca ni ha mostrado el menor interés.

En la lista de los países que después de la reunión del jueves han hecho explícita su voluntad de tomar parte en el concurso que se celebrará en Viena entre el 12 y el 16 de mayo después de haber manifestado algunas dudas figuran también Portugal y Finlandia. Ante la previsible ausencia de algunos de sus miembros, la UER lleva un tiempo barajando la posibilidad de facilitar la vuelta al festival de algunos países como Rumanía, Bulgaria y Moldavia que habían dejado de asistir a Eurovision después de haber participado en el pasado.