Los premios Forqué guiñan a Extremadura: Carolina Yuste opta a un premio y Chloé Bird cantará en la gala

La ceremonia que organizan los productores audiovisuales se celebra este sábado (22.00) y se podrá seguir en directo en La 2

Carolina Yuste, en la serie sobre Massiel.

Carolina Yuste, en la serie sobre Massiel. / EL PERIÓDICO

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

El cine vuelve a guiñar a Extremadura. Ahora coge el testigo de los reconocimientos el gremio de los productores audiovisuales (Egeda) que este sábado, 13 de diciembre, premiará a lo que considera mejor del cine y la televisión de este año. Lo hará con una extremeña entre las nominaciones, de nuevo Carolina Yuste, pero esta vez, por su interpretación de Massiel en la serie ‘La canción’,  y con otra sobre el escenario, Chloé Bird, que cantará junto a Jeanette.

La gala arrancará a las 22.00 horas en Ifema y se podrá seguir en directo en La 2. Está previsto que se prolongue durante al menos dos horas. En cuanto a los premios que ya se conocen, Egeda entrega este año la Medalla de Oro a Emma Lustres, productora y cofundadora de Vaca Films. También habrá homenaje para el maestro Quiroga en el 37 aniversario de su fallecimiento. Será Ruth Lorenzo la que interpretará un tema suyo para dar la bienvenida a la gala. Queda por desvelar si a última hora incorporarán un homenaje también para el actor recién fallecido Héctor Alterio.

Las nominaciones

En cuanto a las nominaciones, en la categoría de mejor película de ficción compiten ‘Los domingos’, ‘Maspalomas’, ‘Sirat’ y ‘Sorda’. En mejor película documental, ‘Tardes de soledad’, ‘Flores para Antonio’, ‘Eloy de la Iglesia’ y ‘2025, todos somos Gaza’ y en mejor serie, ‘Pubertat’, ‘Animal’, ‘Anatomía de un instante’ y ‘Poquita fe’.

Ya en relación a las interpretaciones, optan a mejor actor de cine Alberto San Juan, Álvaro Cervantes, José Ramón Soroiz y Mario Casas y a mejor actriz de cine Ángela Cervantes, Miriam Garlo, Nora Navas y Patricia López Arnaiz. En series, Álvaro Morte, Javier Cámara, Luis Zahera y Raúl Cimas optan al premio en la categoría a mejor actor y la extremeña Carolina Yuste comparte categoría con Candela Peña, Esperanza Pedreño e Ingrid García-Johnsson.

