«El presente es lo que nos tiene que aportar la felicidad»

Si ustedes se están preguntando, qué es un líder, busquen la respuesta en aquellos que favorecen la confianza, las ilusiones y el potencial en los que le rodean. Una buena persona, generosa, que tiene en cuenta lo sentimientos y necesidades de los demás, «y busca ayudarles a crecer y evolucionar». Ahí puede estar la clave de su escasez en la sociedad actual. El doctor Mario Alonso Puig nos habla de todo ello en la reedición de Madera de Líder (Espasa, 2025) un libro, un programa de entrenamiento, que dedica a los que buscan como alinear mentes y corazones para lograr lo imposible. Una excusa perfecta para aparcar el ego, y alcanzar el éxito real.

¿Por qué existe una «profunda necesidad de liderazgo» en la sociedad actual?

Es muy fácil de observar. Cuando uno entra en una familia, va a una empresa o está en una sociedad donde hay una colaboración, un respeto mutuo, donde se construyen puentes en vez de muros, donde se generan oportunidades donde parece que no las hay, donde las personas están alineadas con un propósito común, si uno mira cierta profundidad, se dará cuenta de que ahí hay una persona que está ejerciendo un liderazgo. Una persona está actuando para inspirar a los demás, favoreciendo el encuentro, ayudándole a creer en sus posibilidades… Cuando esto no sucede presenciamos falta de liderazgo entendido desde un sentido humanista, no desde el poder de crear o castigar, sino de influir y transformar.

Quizás sea por esto por lo que hay tan pocos líderes…

Claro. Cuando uno estudia y conoce apersonas con capacidad de transformar sociedades enteras, cosas que parecían inviables, te das cuenta de que eran personas para las que el sentido de contribución era enorme. Personas que se ponen al servicio del bien común y no a sus propios fines. El liderazgo viene de una enorme grandeza, de darse cuenta de que esto no va de uno, sino que va de todos. Me gusta mucho hablar de que el proceso de liderazgo tiene que ver con un entrenamiento, con un despertar de la consciencia.

¿Y cómo es el proceso para «despertar»?

Lo primero es entender que nuestro punto de vista no refleja la verdad. El interés, la curiosidad, el deseo profundo de entender lo que sienten y necesitan los demás, debe estar muy presente. No hay voluntad de dominio ni de sometimiento, sino que hay una voluntad de comprender y escuchar para poder cooperar. Hablamos de desarrollar una humildad y quitarnos el convencimiento de que, nuestro punto de vista es el único que tiene sentido. En segundo lugar, uno tiene que entender que tiene la capacidad de influir en los demás si es coherente, si hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en observar que a nuestras palabras no la contradigan nuestros actos. En tercer lugar, comprender la importancia que tiene la ilusión a la hora de transformar nuestras vidas. No cabe un liderazgo transformador sin una visión inspiradora.

El liderazgo es un trabajo interno…

Hay algo muy importante en lo que trabajar que es como vemos a los demás. Si los vemos como obstáculos o como oportunidades, no veremos a una persona con todo su potencial. Es importante, en el entrenamiento de liderazgo, creer que todo ser humano tiene grandeza, aunque aún no lo haya expresado. Por tanto, hay que creer en las personas, apoyarlas, desafiarlas para que ese potencial emerja, y acompañarlas. Es un proceso en el que se va trascendiendo el egocentrismo y uno va encontrándose con los demás.

Cuando alguien no se siente escuchado ni respetado en el trabajo, ¿qué debería hacer?

No diría lo que tendría que hacer, pero sí lo que le ocurre. Cuando una persona no se siente respetada se va llenando de energía negativa, cortisol y esa persona, ya empieza a sufrir físicamente. En segundo lugar, se sabe, que baja la eficiencia porque parte de la corteza cerebral que tienen que ver con nuestra capacidad de hacer las cosas bien, recibe menos sangre por la situación emocional; yen tercer lugar, esa persona, cuando llegue a casa, tendrá un estado de ánimo decaído e irritado, que probablemente, pagará con la familia. Esas son las consecuencias que sabemos que tiene. Hay otra opción, que es ir a la persona que no le está tratando como debiera y sin juicio, condena, o acusación, explicarle de una manera muy clara y serena, como determinados actos y conductas le están impactando.

«Como vemos el futuro determina como vemos el presente», ¿no se nos pide mucho?

Esta frase, que cito en el libro, es original de Helen Keller; la niña que ciega, muda y sorda a los dieciséis meses de edad y que, pese a ello, consiguió ser la primera mujer en la historia graduada con honores en la Universidad de Harvard. Su fe en el futuro era su fuerza en el presente. El presente es lo que nos tiene que aportar la felicidad. El futuro nos proyecta el camino, por eso es tan importante que sepamos generar un futuro ilusionante, que nos ofrezca posibilidades y en el que veamos oportunidades.

De cara al año nuevo, ¿podría compartir con nosotros unos tics para empezar de la mejor forma posible?

Lo primero que diría es que hay que romper el sedentarismo y mover el cuerpo si uno quiere tener fuerza mental y ánimo. A nivel mental, aprender a meditar. La meditación es la capacidad de mantenerse plenamente en lo que se está haciendo en el presente. Cuando uno está ausente, distraído, es más fácil tener problemas de depresión. Diez minutos cada mañana son suficientes. A nivel espiritual yo empezaría, simplemente, con la gratitud. Dar las gracias por tantas cosas que uno tiene y que sería un sueño para otras personas. Hay que vivir lejos de la queja, y vivir más en la gratitud.

¿Cuál ha sido el hecho que, tras tantos años, le haya conmovido de una manera especial?

Ha habido muchas cosas, pero quizás, en este proyecto de movimiento global, de búsqueda de mejora, ayuda y contribución actual, la colaboración de mi mujer y de mis tres hijos ¡está siendo fundamental! Ellos me están ayudando muchísimo en el desarrollo de metodologías, de estructuras en el despliegue digital y están favoreciendo una barbaridad a que el alcance sea muchísimo mayor. Les estoy muy agradecido.