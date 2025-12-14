El estudio extremeño Glow gana el premio Forqué a mejor película de animación con ‘Decorado’

Sí hubo alegrías para el cine extremeño en los premios Forqué. Fue el estudio de animación Glow el encargado de levantar este sábado en Madrid una de las estatuillas que entrega cada año el gremio de productores audiovisuales (Egeda). Fue en la categoría de mejor película de animación con Decorado, la cinta que dirige Alberto Vázquez y que coproduce el estudio de Almendralejo junto a Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata.

Precisamente, este galardón llega al estudio extremeño días antes de que se anuncien las nominaciones de los premios Goya (18 de diciembre) cuya short list –la lista previa- ha incluido dos cortometrajes, El corto de Rubén y O Estado de Alma.

Peor fortuna corrió la extremeña Carolina Yuste, uno de los nombres más aclamados del cine en este 2025. Esta vez por un registro completamente diferente al que demostró en ‘La infiltrada’, la actriz pacense se ganó la nominación por interpretar a Massiel en ‘La canción’ en una categoría en la que finalmente se alzó con el premio Esperanza Pedreño por Poquita fe.

Alauda Ruiz de Azua, tras tras recoger el premio a 'Mejor largometraje de ficción' por 'Los domingos' en los Premios Forqué. / A. Pérez Meca / Europa Press

Otro de los guiños extremeños de la gala destacó en el apartado musical. Fue la cacereña Chloé Bird la que subió al escenario junto a Jeannette para interpretar un tema durante la gala. En la ceremonia hubo un sentido homenaje para el actor Héctor Alterio, fallecido recientemente.