Verónica Echegui, Los Chichos, el Ateneu Popular 9 Barris y Primavera Sound, medallas de Bellas Artes

El Gobierno ha concedido este martes 35 medallas al Mérito en las Bellas Artes en su categoría de oro a artistas como las cantantes Estrella Morente y María del Monte, el grupo Los Chichos, al festival de música Primavera Sound, al actor Luis Tosar y a la escritora y filóloga Irene Vallejo.

La librería Rafael Alberti o el grafitero Jesús Manuel Pinto García, que es comúnmente conocido como 'Suso 33', también están entre los galardonados a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Del ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound.

En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa por películas como 'Los domingos'; y la familia de cómicos Pla-Solina (uno de cuyos miembros es el actor Oriol Pla, reciente ganador de un Emmy a mejor actor internacional por 'Yo, adicto').

También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura, en concreto al escritor Manuel Vicent; a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; y a la filóloga y escritora Irene Vallejo. En este mismo campo ha sido galardonada la librería Rafael Alberti.

Del ámbito de las bellas artes y el patrimonio cultural se ha reconocido al grafitero y artista multidisciplinar Suso 33; a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberria; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández.

Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero; al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola; al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello; y a la actriz Verónica Echegui.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.