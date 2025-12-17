El músico extremeño Luis Pastor recibe el Premio Luso-Español

El músico extremeño Luis Pastor recibió este miércoles de manos del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y la ministra de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2024, de carácter bienal y que está dotado con 75.000 euros. El acto se ha celebrado en el Palácio Nacional da Ajuda, en Lisboa.

El jurado, que falló el galardón en noviembre del año pasado en Madrid, reconoció al músico por «su larga trayectoria y desarrollo profesional de más de cincuenta años tanto en España como en Portugal, así como su vinculación con la defensa de valores democráticos y su contribución musical y poética a las transiciones sociales a ambos lados de la frontera compartida y a la Revolución de los Claveles».

Además, el jurado señaló que desde sus primeros discos hasta el último, ‘Extremadura fado’, «se demuestra la constancia de su querencia por la poesía y los géneros musicales portugueses y su implicación con la música caboverdiana, lo que le convierte en una figura que trasciende las fronteras entre Portugal y España».

En su intervención, Urtasun ha manifestado que los grandes creadores, como Luis Pastor, tienen una virtud, «más allá de sus obras y de su aportación a la cultura». «Nos marcan caminos que transitar, como personas y como comunidades. Por eso no hay país sin poetas o sin cantantes; y por eso la poesía y la canción logran encarnar, mejor que nada, el alma de los pueblos», ha destacado.

Además, ha añadido que Luis Pastor es uno de los nombres que más han contribuido a la transfusión de valores y esperanzas entre España y Portugal, y esa huella permanece y permanecerá siempre en toda su música». «Luis nos ha llevado de la mano en otro camino: el de la lengua portuguesa», ha indicado.

Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el arquitecto Álvaro Siza, el cineasta Carlos Saura, la escritora Pilar del Río y la cantante Mariza, entre otros.

El Premio Luso-Español de Arte y Cultura fue creado en 2006 con el propósito de consagrar a un autor, pensador, ejecutante o creador vivo, o en su caso a una persona jurídica que, a través de su actuación en el ámbito de las artes y la cultura, haya contribuido significativamente a estrechar lazos entre los dos Estados y para un mayor conocimiento recíproco de la creación o del pensamiento.

Un jurado internacional

La reunión del jurado y la entrega de premios se realizan alternativamente en Portugal y España. El jurado está compuesto por seis integrantes designados por los ministerios de Cultura de ambos países. En esta novena edición, por la parte portuguesa estuvo integrado por Ana Paula Laborinho, directora en Portugal de OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Sandra Guimarães, comisaria de arte y directora del Museo Helga de Alvear y José Pedro Croft, artista y por España, lo componen María Ángeles Albert León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles González-Sinde Reig, presidenta del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes

Medalla de las Bellas Artes

Luis Pastor nació en Berzocana, Cáceres, en 1952. A lo largo de sus 50 años de carrera, su conexión con Portugal y Cabo Verde ha sido sólida y constante. Empezó a grabar discos en 1972, encabezando la llamada generación de cantautores, símbolo de la lucha antifranquista. Desde entonces hasta hoy ha publicado más de 20 álbumes, entre los que destacan ‘Vallecas 76’ (1976), ‘Aguas abril’ (1988), la trilogía de disco-libros ‘Diario de a bordo’ (1996), ‘Por el mar de mi mano’ (1998), ‘Soy’ (2002), ‘Pásalo’ (2004), ‘Qué fue de los cantautores’ (2012) y los dos disco-libros con poemas musicados de José Saramago: ‘En esta esquina del tiempo’ (2006) y ‘A viagem do elefante’ (2015), donde la palabra y el compromiso social han fundamentado su música.

El músico ha compaginado sus conciertos en directo con el trabajo de compositor para artistas como Cesária Évora, Juan Valderrama, Gala Évora, Jarcha, Carmen Linares, o Ivan Lins. Además, ha colaborado con artistas portugueses como Joao Afonso y Dulce Pontes. El último trabajo de Luis Pastor es ‘Extremadura Fado’ (2024). En este trabajo la influencia del fado portugués y la morna caboverdiana se entrelazan con la esencia de la tierra extremeña, creando una fusión única. En 2022 recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España.