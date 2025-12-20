De Verónica Echegui a Robe Iniesta, Robert Redford y Diane Keaton... Cerca de 60 actores, directores, músicos, diseñadores y escritores nos han dejado este 2025

Verónica Echegui, Robe Iniesta, Héctor Alterio, Giorgio Armani, Robert Redford, Diane Keaton, Val Kilmer, David Lynch, Brian Wilson... Un repaso al medio centenar largo de personalidades del mundo de la cultura y el entretenimiento que han fallecido a lo largo del año.

1. Héctor Alterio, actor

El intérprete argentino-español, y padre de los también actores Malena y Ernesto, ha fallecido a los 96 años. Deja tras de sí una gigantesca filmografía, de más de 150 títulos entre películas y series en Argentina y España, además de una rigurosa e igual de prolija carrera en los escenarios teatrales. En 2004 recibió el Ganó el Goya de Honor por su fantástica carrera.

Héctor Alterio. / SERGIO LÁINZ

2. Giorgio Armani, diseñador

El rey de la moda italiana nos dejó a los 91 años, tras una breve hospitalización debido a una infección pulmonar. Fue el rey del minimalismo, el inventor del estilo casual y el pionero en aliarse con Hollywood para llevar a todos los rincones del mundo su estilo de vida. Convirtió la elegancia en un imperio de 11.000 millones de euros.

El diseñador italiano Giorgio Armani. / FRANCK ROBICHON / EFE

3. Amaia Arrazola, ilustradora

La artista vitoriana residente en Barcelona desde 2010, y autora de libros como 'Wabi Sabi', 'El Meteorito' y 'Totoro y yo', ha sido víctima de un cáncer fulminante a los 41 años. Era un referente de la ilustración y del arte mural de gran formato.

Amaia Arrazola, autora de 'El Meteorito'. / JOSÉ GALLARDO

4. Clive Arrindell, actor

Aunque ciertamente, el actor británcio que durante siete años encarnó al 'calvo de la Lotería de Navidad' murió en verano de 2024 sin eco mediático, la noticia no ha trascendido hasta el pasado otoño. Tenía graves problemas de salud y estaba sin trabajo.

El actor Clive Arrindell, 'el calvo de la Lotería de Navidad'. / EFE / J.M.ESPINOSA / EFE

5. Manuel de la Calva, cantante y compositor

La mitad de El Dúo Dinámico (junto a Ramón Arcusa), el primer fenómeno del pop español falleció el 26 de agosto a los 88 años, víctima de un cáncer. El cantante y compositor, "fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo", tal y como recordó su eterno compañero. Ambos firmaro himnos encadenaron, como 'Quisiera ser', 'Perdóname' o 'Amor de verano'.

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico. / EFE / Kote Rodrigo / EFE

6. Claudia Cardinale, actriz

La gran estrella italiana del cine de los 60, protagonista de filmes inolvidables como 'Rocco y sus hermanos', 'El gatopardo', 'Ocho y medio' y 'La chica de la maleta', nos dejó a los 87 años. Nació en Túnez en 1938 y falleció en la localidad francesa de Nemour. Cardinale estuvo casada con el productor con Franco Cristaldi, de quien se separó en 1975 para casarse con el director Pasquale Squitieri, con quien estuvo hasta 2003.

Claudia Cardinale, en el Med Film Festival de Roma, en 2006. / AFP / TIZIANA FABI

7. Carlos Carnicero, periodista

El periodista, analista político y excolaborador de EL PERIÓDICO Carlos Carnicero de Azcárate falleció el pasado julio, a los 73 años. Desde el nacimiento del semanario 'Tiempo', en 1982, fue corresponsal en el País Vasco, hasta su traslado a la redacción en Madrid dos años después, pasando a desempeñar tareas de redactor de nacional, corresponsal político y secretario general de redacción. En los últimos años del franquismo y en los comienzos de la Transición, militó en el Partido Carlista. Residía entre Madrid y La Habana.

El periodista Carlos Carnicero. / EUROPA PRESS

8. Richard Chamberlain, actor

La estrella de la mítica serie de 'El pájaro espino' (1983), donde encarnaba encarnó a un sacerdote dividido entre su fe y la pasión amorosa, el actor estadonidense Richard Chamberlain, murió a los 90 años, a causa de las complicaciones derivadas de un derrame cerebral. También brilló en filmes como 'La pasión de vivir', donde encarnó a Chaikovski, y 'La última ola', de Peter Weir.

Richard Chamberlain, el famoso cura de 'El pájaro espino'. / AGENCIAS

9. Toni Cruz

El miembro de La Trinca -el guapo del grupo- y creador de 'Operación Triunfo', fue uno de los fundadores de la productora Gestmusic, responsable de programas de éxito como 'Operación Triunfo' o 'Crónicas marcianas'. Tenía 78 años.

Toni Cruz. / epc

10. D'Angelo, cantante y compositor

El cantante y compositor estadounidense Michael Eugene White Archer, conocido por su nombre artístico D'Angelo, fue uno de los más importantes exponentes y pioneros del subgénero del neo soul. Había desarrollado el género en contacto con el hip-hop, el jazz y la psicodelia. Pero un cáncer de páncreas se lo llevó con tan solo 51 años.

D'Angelo en el FYF Fest de Los Angeles en agosto de 2015. / Associated Press/LaPresse / LAP

11. Verónica Echegui, actriz

A finales de agosto, y con tan solo 42 años, murió Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, talento del cine español de las dos últimas décadas. La fama le llegó con 'Yo soy la Juani', el filme de Bigas Luna, y ganó el Goya como cortometrajista por 'Tótem Loba'. Destacó también en películas como 'El patio de mi cárcel' y 'Explota, explota' y en series como 'Fortitude' y 'Apaches'. TActualmente, Netflix ha estrenado 'Ciudad de sombras', su última serie, rodada en lugares emblemáticos de Barcelona; y el Gobierno le acaba de conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, a título póstumo.

Verónica Echegui, en el Festival de Cine de San Sebastián en 2022. / EFE / Javier Etxezarreta

12. Marianne Faithfull, cantante

El icono pop británico de los 60, fallecida a los 78 años, alcanzó la fama en los años 60 con 'As Tears Go By', convirtiéndose en una figura clave de la escena cultural londinense vinculada a The Rolling Stones. Tras una vida marcada por excesos y reinvenciones, regresó con fuerza artística en los años 70 y 80, consolidándose como una artista de culto por su voz rasgada. Renació como intérprete de voz castigada y expresiva en álbumes como el referencial 'Broken English', de 1979

Concierto de Marianne en el Palau de la Música, en 2014. / FERRAN SENDRA

13. Adolfo Fernández, actor

Conocido por 'Águila roja', 'Amar es para siempre' o 'Machos alfa', la trayectoria del actor sevillano fallecido a los 67 años, además de un extenso trabajo en cine incluye un largo currículum en teatro, ámbito en el que destacó tanto sobre el escenario como en la dirección. Ganó un premio Max por 'En la orilla'.

Adolfo Fernández. / Academia de cine

14. Roberta Flack, cantante y pianista

La legendaria voz de 'Killing Me Softly With His Song', reina del soul y el R&B ha fallecido a los 88 años después de que le diagnosticaran ELA en 2022. Editó 17 álbumes y fue incluida en el Salón de la Música de Carolina del Norte.

La cantante Roberta Flack durante su actuación en el festival de Les Nits de Bonmont, en Montroig del Camp. / EFE /JAUME SELLART

15. Micaela Flores Amaya, bailaora

Más conocida por su nombre artístico, 'La Chunga', era un referente del flamenco. Murió a los 87 años el pasado 3 de enero. Se hizo famosa por actuar descalza. Fue musa de Picasso, Dali, Alberti o José Manuel Caballero Bonald, por ejemplo.

La bailaora Micaela Flores Amaya, 'La Chunga'. / J.Casares / EFE

16. Frederick Forsyth, escritor

Uno de los maetros del 'thriller' político, el novelista y periodista británico -y exagente del MI6- (nacido en 1938) alcanzó fama mundial con 'El día del Chacal' (1971) y consolidó una carrera de enorme éxito con obras como 'El expediente Odessa' y 'Los perros de la guerra'.

El escritor británico Frederick Forsyth. / JOSÉ LUIS ROCA

17. Ace Frehley, músico

Fue uno de los músicos fundadores de la legendaria banda KISS, famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock. Además del guitarrista, el grupo, fundado en 1973, lo formaban Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo. El músico ha muerto a los 74 años, mientras estaba hospitalizado después de haber sufrido un derrame cerebral tras caerse en su estudio de grabación.

Ace Frehley, guitarrista original de KISS. / EFE

18. Frank Ghery

El arquitecto y gran creador de iconos urbanos, murió el 5 de diciembre en su casa de Santa Mónica, en California, a los 96 años. Estaba aquejado de enfermedad respiratoria. En 1989 ganó el premio Pritzker, el más prestigioso del mundo de la arquitectura; y la apertura del Guggenheim Bilbao, en 1997, le convirtió en una estrella absoluta. En España, donde recibió el premio Príncipe de Asturias en 2014, también es el autor de El Pez Olímpico (Barcelona) y del hotel de lujo Marqués de Riscal (Elciego, en La Rioja).

l arquitecto Frank Gehry posa ante el Museo Guggenheim Bilbao para conmemorar el aniversario de la obra que creó hace 25 años. / LUIS TEJIDO / EFE

19. José María Guelbenzu

El escritor y crítico literario José María Guelbenzu (Madrid, 1944) ha fallecido con 81 años de edad. Su última novela 'Una gota de afecto' fue publicada por Siruela en abril de 2025. Dirigió las editoriales Taurus y Alfaguara y se le deben alrededor de una treintena de libros. Gran aficionado al género policiaco, publicó con Ediciones Destino la serie protagonizada por la jueza de instrucción Mariana de Marco, con un total de 10 títulos.

El escritor y crítico literario José María Guelbenzu. / A.F.

20. Graham Greene, actor

El canadiense nativoamericano, que a lo largo de su carrera interpretó a distintos personajes indígenas en películas como 'Bailando con Lobos' -por la que fue nominado al Oscar a mejor actor de reparto por su papel de chamán-, 'Die Hard' o 'La milla verde', falleció en Stratford, Ontario, a los 73 años.

El actor Graham Greene. / SEARCHLIGHT PICTURES / EUROPA PRESS

21. Peter Greene, actor

El actor estadounidense, recordado por sus papeles como criminal, figuras marginales y villanos en la década de los 90, especialmente en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara', fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York a los 60 años.

El actor Peter Greene interpretando a Zed en 'Pulp Fiction'. / EL PERIÓDICO

22. Gene Hackman, actor

El legendario actor de Hollywood Gene Hackman falleció a los 95 años en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el pasado 26 de febrero. A su lado estaba su mujer, Betsy Arakawa, de 65 años, que había muerto días antes, a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rarísima que se transmite por excrementos y orina de roedores. Después de muchas especulaciones, la autopsia de Hackman reveló que falleció debido a una "enfermedad cardiovascular severa", siendo el "Alzhéimer en fase avanzada" otro factor determinante. Trabajó en más de 80 películas a lo largo de cuatro décadas, alternando los papeles protagonistas con secundarios de gran carisma. Partició en filmes memorables, como 'Bonnie y Clyde', 'French Connection. Contra el imperio de la droga', 'Arde Mississippi' o 'Sin perdón'.

Gene Hackman. / EP

23. Hulk Hogan, lucha libre y actor

La leyenda de la lucha libre murió de un paro cardiaco a los 71 años. Terry Gene Bollea, su nombre real, llevaba retirado desde 2012. Hogan marcó una era y consolidó la WWE como fenómeno global del entretenimiento, sobre todo en las décadas del os 80 y 90. En 2015 Hogan se vio envuelto en un escándalo que acabó en los tribunales. Se filtró un vídeo porno doméstico en el que profería insultos homófobos y racistas, molesto porque su hija mantenía una relación con un negro. Apareció en 'Rocky III' y en la popular serie 'El equipo A'.

Muere Hulk Hogan, leyenda de la WWE. / EUROPA PRESS

24. Pam Hoog, diseñadora

Fue la diseñadora más rockera de la contracultura británica de los 80. Hoog, que ha muerto a los 66 años, era una celebridad en la escena club londinense, y vistió con sus monos de látex a estrellas como Rihanna, Björk, Kylie Minogue, Kate Moss y Debbie Harry, y muchas más artistas.

La diseñadora de moda británica Pam Hogg. / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

25. Robe Iniesta, músico

El músico de Plasencia (Cáceres), líder de Extremoduro, falleció a los 63 años, tras cancelar su última gira en 2024 por un tromboembolismo pulmonar. Creó un lenguaje propio con un pie en la calle, hechuras literarias e inquietud filosófica y extrema sensibilidad. Deja un legado de canciones para varias generaciones, como 'La vereda de la puerta de atrás', 'So payaso', 'Si te vas...' y 'Salir', entre muchísimas otras.

Concierto de Robe Iniesta. / EFE / Carlos Barba

26. Malcolm Jamal-Warner, actor

El actor de 'La hora de Bill Cosby' (1984-1992), de la NBC, murió al ahogarse durante unas vacaciones en Costa Rica. Tenía 54 años. También fue merecedor de un Grammy por su participación en el tema 'Jesus Children' de Robert Glass Experiment, además de obtener una nominación a mejor álbum de poesía hablada por 'Hiding In Plain View'.

Malcolm-Jamal Warner, EN 2023. / EFE

27. Diane Keaton, actriz

A los 79 años, el pasado octubre nos dejó uno de los últimos iconos de Hollywood (y de la moda), además de musa de Woody Allen. La intérprete ganó un Oscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', que se convirtió en todo un icono en Hollywood. Falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una neumonía.

Una foto de archivo de la actriz Diane Keaton. / EP

28. Gemelas Kessler, cantantes

Las hermanas alemanas Alice y Ellen Kessler, de larguísimas piernas, se ganaron en vida el título de icónicas como estrellas de la tele y de la canción. Su decisión de recurrir a los 89 años a un suicidio asistido y compartido las ha elevado ahora a icono de la muerte por libre elección en su sentido más radical. Representaron a Alemania Occidental en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema 'Esta noche queremos ir a bailar'.

Mueren por suicidio asistido las gemelas Kessler / LaPresse/Spada

29. Udo Kier, actor

El actor alemán, figura de culto en Hollywood y en el cine independiente, falleció en California a los 81 años. Participó en más de 275 títulos, casi siempre como secundarios. Se hizo popular por sus papeles de villano. Trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder. Saltó a la fama en la década de 1970 con sus interpretaciones de Frankenstein y Drácula, producidas por Warhol.

El actor alemán Udo Kier. / EUROPA PRESS

30. Val Kilmer, actor

Murió a los 65 años a causa de una neumonía, tras haber padecido un cáncer de garganta que le apartó de la industria del cine desde 2014. Fue una estrella del cine de los 90. Encarnó a Batman, a Jim Morrison, en 'The Doors', 'El Santo', y figuró en papeles secundarios en títulos de culto como 'Amor a quemarropa'. Había debutado en 1984 en la comedia 'Top secret'. Dos años después conquistó la pantalla por dar vida en 'Top Gun' a Tom Kazansky, apodado Iceman, uno de los antagonistas de Tom 'Maverick' Cruise.

Val Kilmer. / MARK HUMPHREY / AP

31. David Lynch, director de cine

Auténtico gigante del cine de EEUU, autor visionario, idiosincrásico y de sello inconfundible que alumbró obras únicas como 'Cabeza borradora', 'El hombre elefante', 'Terciopelo azul', 'Corazón salvaje', 'Carretera perdida', 'Inland Empire' o la serie 'Twin Peaks'. En 2024, el cineasta que recibió un Oscar de honor y ganó la Palma de oro de Cannes con ‘Corazón salvaje’. Entonces, contó que padecía un enfisema pulmonar, pero que seguiría fumando (y trabajando).

David Lynch. / EP

32. Michael Madsen, actor

El intérprete de películas como 'Kill Bill', 'Donnie Brasco' y 'Reservoir Dogs' fue encontrado sin vida en su casa de Malibú. Tenía 67 años y murió de un paro cardiaco. Participó en más de 300 series y películas -hizo mucho cine basura, subproductos, 'exploit' y serie Z-, y en los últimos años siguió trabajando a destajo hasta el final.

Michael Madsen en el estreno de 'Los odiosos ocho', en 2015. / MIRAMAX

33. Jean Marsh, actriz

La inolvidable actriz británica, ganadora de un Emmy por la mítica serie dramática 'Upstairs, Downstairs' (Arriba y Abajo) ha fallecido en su residencia de Londres a los 90 años. La intérpete, que padecía demencia, era muy querida también por su papel de reina Bavmorda en la mítica película 'Willow', que protagonizó el también fallecido en 2025 Val Kilmer.

Jean Marsh en 'Arriba y abajo' / EPC

34. Jorge Martínez, músico

El cantante y guitarrista asturiano, histórico líder del grupo Ilegales, ha fallecido a los 70 años. Había interrumpido la gira de su último disco, 'Joven y arrogante', en septiembre, tras habérsele detectado un cáncer.

Jorge Martínez, histórico líder de Ilegales. / LUISMA MURIAS / LNE

35. Julian McMahon, actor

El actor australiano, conocido por sus papeles en series como 'Embrujadas', 'Nip/Tuck' y 'FBI: Most Wanted', falleció el pasado julio a los 56 años, en Clearwater (Florida), tras una batalla privada contra el cáncer. Nacido en Sídney, McMahon era hijo de Billy McMahon, primer ministro de Australia entre 1971 y 1972. Comenzó su carrera como modelo y debutó como actor en distintas series, pero poco después se trasladó a EEUU.

Julian McMahon. / FOX

36. Rosita Missoni, diseñadora

Referente de la moda y matriarca del punto y el color italiano, la veterana cofundadora de la marca Missoni ha fallecido a los 93 años.

Rosita Missoni, cofundadora de Missoni, en la Milán Fashion Week de 2017. / Matteo Bazzi / EFE

37. Paquita la del Barrio, cantante

Antes de la retahíla de cumplidos que deja caer Rosalía a uno de sus examantes en 'La Perla', Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, fue la voz más emblemática de todas las despechadas del mundo mundial. Con sus interpretaciones temperamentales -la más conocida, 'Rata de dos patas', en las que dio la vuelta al tradicional machismo de la canción mexicana, la intérprete, fallecida a los 77 años, era todo una referente feminista.

La cantante mexicana Paquita la del Barrio, fallecida este lunes. / Mario Guzmán / EFE

38. Ozzy Osbourne, músico

El cantante de Black Sabbath y príncipe oscuro del metal británico falleció con 76 años solo tres semanas después de que la muy influyente banda de rock que formó a finales de los 60 en su Birmingham natal recibiera el homenaje de la plana mayor del rock duro, de Metallica a Guns 'n' Roses, en un concierto multitudinario.

Ozzy Osbourne. / Ashley Landis / AP

39. Mariano Ozores, cineasta

El gran artífice de las comedias populares del tardofranquismo y la Transición falleció a los 98 años. Se ganó el favor del público con vehículos cómicos para Gracita Morales, Alfredo Landa, Lina Moran y Pajares y Esteso. Era hijo de los actores Mariano Ozores Frances y Luisa Puchol, hermano de los también actores Antonio y José Luis Ozores y tío de las actrices Adriana y Emma Ozores.

Mariano Ozores. / EFE

40. Lluís Permanyer, periodista

El periodista, escritor y cronista de Barcelona ha fallecido de un infarto a los 86 años. Colaboró con la revista 'Destino', donde dio a conocer el 'Qüestionari Proust', y desde 1966 escribió habitualmente en 'La Vanguardia'. Fue galardonado con el Luca de Tena (1969), el Ciudad de Barcelona de periodismo (1987) y el Premi Nacional de Periodisme de Catalunya (2008), entre otros.

Lluís Permanyer, en su casa, junto a la mesa de su despacho y su gigante biblioteca personal. / PEPE ENCINAS

41. Isabel Pisano, escritora y actriz

La actriz, escritora y periodista murió en agosto, a los 77 años, en la residencia de lujo de Madrid donde la cuidaban desde hacía unos años al estar aquejada de Alzhéimer. Fue la viuda de Waldo de los Ríos y amante del líder palestino Yasir Arafat. Controvertida por su actitud desinhibida y desafiante, la uruguaya protagonizó 'Bilbao', de Bigas Luna, y firmó el 'best seller' 'Yo puta. Hablan las prostitutas'.

Imagen de archivo de Isabel Pisano. / FRANCESC CASALS

42. Encarnita Polo, cantante

Encarna Polo Oliva, 'Encarnita Polo' para la historia de la cultura popular española de los 60 y 70 del siglo XX. La sevillana falleció el 14 de noviembre a los 86 años. La cantante pop y de copla, además de actriz, triunfó con el tema 'Paco, Paco, Paco', murió tras el ataque en la residencia de Ávila en la que estaba ingresada por otro residente, que la estranguló, y quien ahora está bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario.

Encarnita Polo. / EUROPA PRESS - Archivo

43. Eusebio Poncela, actor

El actor madrileño, fallecido a los 79 años víctima de un cáncer, protagonizó 'Arrebato' y 'La ley del deseo', y también 'La semana del asesino' y 'Martin (Hache)', además de obras de teatro y las series de televisión 'Los gozos y las sombras' y 'Pepe Carvalho'.

Eusebio Poncela. / TONI ALBIR

44. Robert Redford, actor

El estandarte del nuevo y más progresista Hollywood, fallecía a los 89 años en su casa de Utah, mientras dormía. El actor, productor, director y creador del Sundance Film Institute, deja un gran legado como actor, con 'Todos los hombres del presidente', 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe'. Recibió un premio Oscar a la mejor dirección por 'Gente corriente'. La comercial 'Vengadores: Endgame' (2018) fue su última aparición en una producción de gran presupuesto.

Robert Redford posa en un 'photocall' de la película 'All is lost', en mayo del 2013. / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

45. Rob Reiner, director

Uno de los cineastas más admirados de Hollywood, con títulos tan memorables como 'La princesa prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally' y 'Misery', Rob Reiner, fue hallado muerto el 14 de diciembre en su mansión de Los Ángeles junto a su esposa, la fotógrafa Michele Reiner. Sus cuerpos fueron encontrados salvajamente acuchillados. Horas después, la policía detenía al principal sospechoso, el hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, con un largo historial de adicciones a las drogas, problemas de salud mental y entradas y salidas en centros de rehabilitación.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, en diciembre del 2013. / EFE

46. Jordi Roch, músico

Nacido en Barcelona en 1931, el doctor Roch siempre compaginó la medicina con su pasión por la música. Fue presidente de las Joventuts Musicals de Barcelona (1957-1963), de las Juventudes Musicales de España (1963-2016) y presidió la Federación Internacional de Juventudes Musicales (1983-1992). Impulsó el Festival Internacional de Música de Barcelona, la Fundació Pau Casals, la Associació Catalana de Compositors, el Festival Internacional de Música de Cadaqués y la Schubertíada de Vilabertran (Girona).

Jordi Roch, fundador de la Schubertíada. / David Borrat/Schubertíada

47. Ruphert, peluquero

Ruperto Murillo Ortega, más conocido como 'Ruphert', o como el peluquero de las estrellas, falleció a los 87 años en Valencia, si bien había nacido en Tomelloso (Ciudad Real). Ruphert comenzó su andadura como estilista a los 14 años, cuando se mudó a Madrid, donde recibió sus primeros encargos, y se consagró en los años 90 como peluquero de Lola Flores, Rocío Jurado, Sara Montiel y Carmen Sevilla. Retirado en 2023 tras 50 años de trayectoria, el peluquero peinó a celebridades y miembros de la alta sociedad española e internacional, desde Lola Flores a Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, Federico Fellini y Sofía de Habsburgo. Protagonizó un famoso anuncio de televisión en el que la actriz Victoria Abril exclamaba: "Ruphert, te necesito".

Ruphert, el peluquero de los famosos, en una imagen de archivo. / Europa Press

48. Terence Stamp, actor

El villano en 'Superman' -el papel con el que saltó a la fama- y ángel caído en 'Teorema', el actor británico Terence Stamp nos dejó con 87 años, También protagonizó el gran éxito del cine 'drag queen', 'Las aventuras de Priscilla' y rodó en España 'Strip-tease' y 'Beltenebros'.

El actor británico Terence Stamp. / AP / MATT SAYLES

49. Manuel Torreiglesias, presentador

El presentador de televisión Manuel Torreiglesias, recordado por haber estado al frente del programa 'Saber vivir', un espacio televisivo donde daba consejos de salud y bienestar, ha muerto a los 84 años de edad. Hace un año explicó en una entrevista en 'El Mundo' que padecía una enfermedad renal grave, por la que necesitaba someterse a diálisis y estaba a la espera de un trasplante de riñón.

Manuel Torreiglesias. / EFE

50. Oliviero Toscani, fotógrafo

El fotógrafo Oliviero Toscani (Milán, 1942), una de las grandes 'vacas sagradas' del mundo de la publicidad del siglo XX, murió el enero pasado en un hospital de Cecina, una pequeña localidad de la región de Toscana, en el centro de Italia. Se le reconoce principalmente por sus campañas publicitarias diseñadas para la marca de ropa Benetton, las cuales provocaron controversia en las décadas de 1980 y 1990. Había enfermado un año antes de amiloidosis, una enfermedad rara y muy grave.

Oliviero Toscani. / AFP

51. Michelle Trachtenberg, actriz

Con tan solo 39 años, moría por complicaciones de la diabetes, el pasado febrero, la actriz de series de televisión como 'Gossip Girl' y 'Buffy cazavampiros'. Fue hallada sin vida en su apartamento de Nueva York, poco tiempo después de haberse sometido a un trasplante de hígado.

Michelle Trachtenberg. / Matt Sayles

52. Alfonso Ussía, periodista y escritor

El periodista y escritor ha fallecido a los 77 años. Fino estilista literario y hábil polemista, era una de las voces más reconocibles del pensamiento conservador español. Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de 'La venganza de Don Mendo', Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate', donde escribía en la actualidad. Publicó más de 40 libros, como 'Fustazos y caricias'.

Alfonso Ussía. / José Ramón / Europa Press

53. Mario Vargas Llosa, escritor

El escritor peruano, coloso de la literatura en español -Premio Cervantes (1994) y Premio Nobel de Literatura (2010)-, falleció en Lima a los 89 años. Es autor de obras maestras como 'La ciudad y los perros' (1963), 'La casa verde' (1966), 'La guerra del fin del mundo' (1981), 'La fiesta del Chivo' (2000), 'El sueño del celta' (2010) y 'Tiempos recios' (2019), entre otras muchas. Falleció a consecuencia de una enfermedad hemática que sufría desde hacía algunos años.

El escritor Mario Vargas Llosa. / DAVID CASTRO

54. George Wendt, actor

Conocido por su papel en la serie 'Cheers', el comediante estadounidense murió a los 76 años mientras dormía en casa. Había acumulado seis nominaciones al Emmy por su personaje, quien figuró en todos los episodios de las 11 temporadas del programa que seguía las idas y venidas de un bar en Boston.

El actor George Wendt en 2009. / AP / Jeff Christensen

55. Jocelyn Wildenstein, 'socialité'

En los 70 empezó a operarse la cara y el cuerpo como si no hubiese un mañana. En los 90 ya la llamaban Lion Queen y desde los 2000, 'Catwoman'. La 'socialité' neoyorquina, la mujer gato, que en realidad había nacido en Lausana (Suiza), y había sido la mujer del multimillonario francés Alec N. Wildenstein hasta 1999, ha muerto este año en su palacete de París a la edad de 84 años. Se había gastado más de cuatro millones en cambiarse el rostro.

Jocelyn Wildenstein, 'La Mujer Gato', que se operó infatigablemente para parecerse a un felino. / INSTAGRAM

56. Brian Wilson, músico

El legendario cofundador y vocalista de la banda The Beach Boys falleció el 11 de junio a los 82 años a causa de un paro respiratorio. Padecía un trastorno neurocognitivo similar a la demencia, motivo por el que tras la muerte de su esposa había quedado bajo tutela judicial. Su banda vendió, que vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtió en himnos de la historia del pop, canciones como 'Surfin' USA', 'California Girls', 'I Get Around' o 'Good Vibrations', entre otros.

Brian Wilson, en el Primavera Sound de Barcelona, en 2016. / FERRAN SENDRA

57. Manuel Zarzo, actor

El actor, conocido artísticamente como Manolo Zarzo, falleció el pasado junio en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón a los 93 años. Un año antes fue sometido a una operación de corazón y le colocaron un marcapasos. Fue un secundario entrañable con más de 100 películas, como 'Margarita se llama mi amor', 'Los guardiamarinas', 'Los golfos', 'La colmena', 'Los santos inocentes', 'Entre tinieblas' o 'Luces de bohemia'. En las décadas de los 80 y 90 participó en series de televisión de mucho éxito, como 'Fortunata y Jacinta' (1980), 'Juncal' (1989), 'Callejón sin salida' (1990) y 'Alta tensión' (1993), 'Compañeros' (1998), 'El súper' (1996).

Muere el actor Manolo Zarzo a los 93 años / UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES