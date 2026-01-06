La Plazuela: “Si el mundo no cambia, seremos unos incomprendidos viviendo en una cueva del Sacromonte”

Aún siguen siendo los chavales que arrancaron La Plazuela en un viejo trastero de Granada. Es complicado decir qué ha cambiado en Indio y Nitro seis años después. Siguen haciendo música por necesidad. Sin que el éxito haya podido corromperla. Le cantan a la vida que tenían, al amor que vendrá, a la calma que buscan. Todo ello bajo la mirada de quienes sueñan con templar un mundo, en ocasiones, muchas, demasiado escarpado. Sus temas son el ibuprufeno que contrarresta tanto acantilado. Quizá, ojo, porque han logrado retratar debates generacionales desde un prisma esperanzador. Desde que debutaron con el aclamado Roneo Funk Club, no han dejado de intentarlo. Un propósito que, en Lugar nº0, su segundo elepé, han llevado a otra dimensión: canallas y desprejuiciados, han armado una buena jarana en el cancionero más rotundo de la temporada. En directo será atronador. Al tiempo.

P. ¿Qué queda de Luis y Manuel antes de que La Plazuela se llenara de gente?

Luis (L). La ilusión de hacer música. Ha sido nuestro objetivo desde que tenemos 12 años. Nos lo recordamos a menudo. “Me he mantenido en recordar por qué empecé con esto”, cantamos en Tengo que pensar. Nos da igual tocar en sitios más o menos grandes. Nuestro deseo es el mismo.

P. ¿Se ha quedado algo en el camino?

Manuel (M). No. Las cosas que hemos hecho siempre las hemos reflexionado bastante. E intentamos que no se queden atrás. Es difícil porque todos crecemos, pero tenemos que luchar por no perder nuestra esencia.

P. En sus canciones aparece Granada casi como un tercer miembro del grupo. ¿Cómo ha evolucionado su relación con la ciudad?

L. Hemos hecho un esfuerzo por salir de nuestra zona de confort, visitando lugares y conociendo personas. Ahora bien, nuestro vínculo con Granada no ha cambiado: es casa. Allí están los nuestros.

P. ¿Recuerdan el momento en el que todo explotó?

M. No fue inmediato. Notamos un crecimiento paulatino. Al principio, hicimos una gira en la que aún venían poco público. Cuando sacamos el primer disco, notamos un salto interesante. Y así hasta hoy. Nuestra carrera siempre ha ido escalón a escalón.

Los granadinos Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín componen La Plazuela. / Alba Vigaray

P. Péiname, Juana lo petó.

L. Este tema fue funcionando progresivamente. Sin embargo, fue sonar en Operación Triunfo y dispararse.

P. ¿En algún momento les dio miedo convertirse en una banda de sólo un éxito?

M. Personalmente, no. Esta canción fue ganando escuchas con el tiempo, pero tampoco hay tanta diferencia con el resto. Estas cosas no las eliges tú. Ocurren. Si aparece en un programa de televisión, no depende de ti. Por ello, intentamos no pensarlo demasiado. Hacemos la música que nos gusta.

P. Dicen que buscan la calma en Lugar nº0. ¿Se les haya llegado a ir la cabeza por culpa de la fama?

L. Seguro que la hemos cagado sin querer alguna vez. La velocidad de aprendizaje que llevamos desde 2019 ha podido tener algún efecto secundario. No obstante, somos personas consciente de lo que supone cada cosa porque tenemos un círculo bastante sano. Los dos hemos sabido agarrar bien las riendas del caballo cuando ha sido necesario. Ten en cuenta que pasamos de estar en Granada a protagonizar una gira de dos años. Una de las cosas que más me descoloca es, cuando al regresar a casa, mientras descansas, todo el mundo sabe en qué punto de tu vida estás. Y, en consecuencia, dan su opinión al respecto. Lo saben todo de ti. Por suerte, hemos aprendido a gestionarlo.

P. ¿Cómo convive esta búsqueda de serenidad con la casi obligación de crear contenido constantemente?

M. Es el gran reto. Cuando encontremos el equilibrio, te lo contaré [risas]. Esta es una profesión por etapas: acabamos de salir en el estudio y, ahora, tras unos meses detrás de las cámaras, empezamos la promoción. Es otro peldaño distinto, de gran trabajo también. Y, en mayo, empezaremos a girar como peonzas por España. De ahí que, en cada momento, intentes buscar esta tranquilidad para aguantar.

La Plazuela, un dúo de fusión entre flamenco, funk, pop y música electrónica formado en 2019. / Alba Vigaray

P. ¿Qué echan de menos de Granada que no tenga Madrid?

M. Sobre todo, sosiego. Granada me da silencio. Me conecta con mi antiguo barrio, donde están mis amigos. Por su parte, Madrid me ofrece la oportunidad de ver a grupos internacionales que sólo pasan por ahí.

L. A veces, pienso en traerme a mi familia. Sin embargo, no lo haría porque allí se vive mejor. Siento que Madrid es pasajero, me veo aquí hasta los 30. Quiero hacer toda la música que pueda hasta que me sangren los oídos. Y, luego, con todo hecho, volver a Granada.

P. En el álbum hablan de desarraigo, nostalgia y ansiedad entre melodías luminosas que invitan a saltar. ¿Esta tensión entre lo que se baila y lo que se cuenta es premeditada?

M. Nos gusta la música enérgica, pero somos unos penas a la hora de escribir. Siempre con la rayada puesta en lo alto. Esa combinación es natural en nosotros. Solemos profundizar en cuestiones que nos duelen.

L. Cuando estás bien, te vas a tomar cervezas con tus colegas.

P. ¿Hubo alguna conversación personal entre los dos que se haya colado en estas letras?

M. Es probable. Hablamos a diario y, claro, a la hora de componer, todo influye. Sabemos cómo nos sentimos ante ciertas situaciones, aunque luego cada uno escriba a su manera.

P. Si no hubieran pasado por la locura del primer álbum, ¿el segundo hubiera salido así?

M. No. Al final, cada cosa en la vida tiene unas consecuencias y acaba condicionando tu futuro. Este nuevo disco también lo hará con el siguiente.

P. Han mezclado el flamenco con salsa, jazz, funk, electrónica… ¿Dónde pusieron el límite?

L. No lo pusimos. Lo curioso es que a partir de ahora sí queremos hacerlo para dar más espacio a la creatividad. Pensamos que es clave a la hora de hacer arte.

El dúo de Granada se desmarca en ‘Lugar nº10’, un álbum multicultural que busca dar el salto a la escena internacional. / Alba Vigaray

P. ¿Un concepto tan multicultural podría funcionar más allá de España?

M. Nos encantaría. Tenemos referencias que suenan más en el extranjero y, por tanto, nos cuesta encontrar una escena de estas características en nuestro país. Igual que nos encanta compartir escenario con artistas de flamenco, nos fliparía hacerlo con con todo aquel que admiramos de fuera. Nos llama la atención Estados Unidos, consumimos mucha música de allí.

P. Hace unas semanas salieron las entradas de Rosalía y, en cuestión de minutos, tras hacer la frustrante cola virtual, volaron. ¿Cuándo va a pinchar esta burbuja?

L. Justo en la intro del nuevo disco hablamos de ello. Decimos: “Para un segundo”. Somos conscientes. No sé si todo estallará, pero nosotros sí. Y eso me preocupa. Queremos cuidarnos y, para ello, vamos a intentar hacer las cosas a nuestro modo. No podemos plantear una carrera esperando que el mundo cambie. Si lo hace, genial. Y, si no, seremos unos incomprendidos viviendo en una cueva del Sacromonte.

P. ¿Festivales o salas?

M. Preferimos las salas. Nos gusta tocar en festivales porque son divertidos. Y, tal vez, si hay suerte, te abran a un público que no te sigue. Lo que sucede es que este formato tiene horarios tan cortos que es difícil desarrolla la propuesta que te has currado durante meses. A veces, incluso, si te pasas un minuto, te cortan. Nuestro propósito es tocar en aquellos cuiden tu proyecto. Ya estamos preparando la gira y no queremos que tanto trabajo se pierda por querer meter 20 nombres en una tarde.

P. ¿Cuál será el hito que habrá logrado Lugar nº10 cuando lo vuelvan a escuchar en una década?

L. Nos ha permitido llegar al sitio que queríamos. Y nos ha dejado con ganas de hacer un tercero.

M. Con el paso del tiempo empiezas a ver cositas en las canciones que retocarías. Lo que te anima a seguir creando para aplicarlas. Seguimos aprendiendo. Esa es la clave.