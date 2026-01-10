“Espero que ‘Nomads’ aporte bienestar con su música”

Rodrigo Parejo (Don Benito, Badajoz, 1981) es como su música: relajado, tranquilo, multicultural y nómada. Como el nombre con el que ha querido presentar su primer trabajoNomads (Rodrigo Parejo Quartet, 2025). Un disco grabado en Badajoz, pero en el quese evoca música de varios países, sobre todo, de Indonesia, un país con la que Rodrigo tiene una relación especial. El próximo día 30 de enero presentará este trabajo en el Teatro Imperial de su ciudad, Don Benito, solo unos meses antes de volver a Asia. Ese lugar evocador, en el que el extremeño ha encontrado lo que necesita: inspiración, fuerza y magia.

‘Nomads’, ¿se refiere a usted?

Si, la verdad que un poco sí. Siempre el tema de viajar lo he visto como un aprendizaje, como un enriquecimiento no solo de carácter cultural, sino como algo que te permite verse a uno mismo en situaciones diferentes y poder lidiar con todas ellas. Viajando uno tiene que hacer un esfuerzo por comprender donde está en cada lugar, y comprenderse.

¿Cómo describiría este disco?

Creo que es un disco para sentarse y escucharlo tranquilamente. Un momento con uno mismo para intentar sumergirnos dentro de la música en sí, o de lo que te resuene del propio disco. Me interesa generar experiencias en las que se imaginen cosas y en las que, incluso, podamos encontrar respuestas. Para mi conseguir esto sería un orgullo. Es un disco que grabé entre España e Indonesia junto a un cuarteto internacional y colaboraciones especiales. Es un álbum influenciado por diversas culturas y lenguajes: desde la música asiática y el flamenco hasta el jazz contemporáneo y la música de cámara. En este álbum colaboran artistas como El Perrete, cuarteto de cuerdas formado por miembros de la Orquesta de Extremadura (OEX), y el percusionista Javi Mojave.

¿Por qué este disco?

Tenía granas de grabar mi primer disco en solitario porque siempre lo había hecho con otros artistas. Son composiciones más recientes, otras antiguas, inspiradas en culturas del mundo. Hay unas siguiriyas en versión orquestal con El Perrete, y otras piezas inspiradas en México, Japón, Indonesia…, tiene un carácter cinemático, jazz moderno con toques de esas culturas. Decidí mandarlo a las solicitudes de Ayudas destinadas a la producción teatral, de danza, espectáculos multidisciplinares y de música profesionales de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, me la concedieron y terminé degrabarlo en Badajoz.

Háblenos de algunas de las obras que podemos encontrar en ‘Nomads’.

La primera pieza Shinrin-Yoku significa baño de bosque. Es como una terapia en la que uno va a esa arboleda, simplemente, para impregnarse de esa energía para calmar el espíritu. Es terapéutico, como una meditación. Home, casa, hogar, está inspirado en nuestro flamenco. Durante mi estancia en Holanda, en 2009, eché mucho de menos mí casa y allí la compuse. Rumah Rahayu es una pieza inspirada en la música Java, la tradicional de Indonesia. En este tema tanto la flauta como el piano se mueven con total libertad. México también está presente con una versión libre, con base de jazz, en La Llorona, canción popular de ese país. Uno de los temas más representativos es Samsara, una pieza de casi 12 minutos que combina orquestación, flamenco, jazz de cámara y elementos contemporáneos, generando por momentos una atmósfera cinematográfica. Bloom es un tema especial que se compone de tres partes donde se resumen los capítulos de la vida: desde el nacimiento hasta la muerte. Luego llega una segunda parte que recrea la esperanza, el cielo; y la tercera parte son las siguiriyas. Otras de las canciones que podemos encontrar es Tierra, pieza inspirada en el folclore de Latinoamérica. La compuse durante la pandemia dejándome llevar por lo que evoca la madre tierra en la música chamánica. Con todas esas emociones moviéndose por nuestro ser, durante ese tiempo de incertidumbre, había que tomar tierra para no dejarse llevar por toda esa energía tan agitada.

¿Qué ha conocido de usted que no sabía grabándolo?

Pues que me siento ciudadano del mundo, y siento que puedo estar muy bien en otros lugares, sobre todo con Asia. Me siento identificado con Indonesia donde llevo viviendo y viajando desde el 2012. Descubro de mí mismo y del ser humano en general que hay cosas que se repiten en las culturas: semejanzas y diferencias. Sentir que estás en casa, aunque te encuentres en la otra parte del mundo, y otros momentos en los que te sientes desubicado. Hoy en día que está todo muy globalizado…, en Indonesia, un país incluso más desarrollado tecnológicamente que el nuestro, siento hospitalidad, tranquilidad…, yo siento que puedo vivir en cualquier lugar del mundo.

Y después de vivir como nómada, ¿qué ve en Extremadura?

Lo que veo es enriquecimiento a nivel naturaleza, historia, patrimonio gastronomía, y el carácter de las personas que es agradable y propicia que se viva muy bien por aquí, aunque a veces sientes que puedes encontrarte apartado de cierta industria y lo que genera. Te puedes sentir como si vivieras en un semi planeta alejado de otros circuitos de movimientos de personas. Andalucía me parece una comunidad fuerte, también internacionalmente comparada con Extremadura, aunque ya sabemos, que quien nos descubre, solo se lleva buenas impresiones.

¿En qué momento se encuentra?

Ahora como siempre estoy envuelto con diferentes proyectos, viajes y planes, pero, sobre todo, quiero comenzar este año, buscando la tranquilidad y el poder estar centrado. Seguir activo en lo que estoy haciendo, pero no descentrarme mucho. Hay mucha información en el mundo y quiero vivir centrado en mi círculo de amigos, mis lugares, y en mí.

El día 30 podremos disfrutar con usted de este trabajo tan especial.

Si, y lo haré acompañado de Juanlu García al piano, Pablo Báez al contrabajo y Pier Bruera a la batería. Lo hago en mi ciudad y me emociona especialmente.

¿Qué espera de este disco?

Espero que Nomads aporte bienestar con su música.