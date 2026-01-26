La ciencia y el arte digital reencarnan a la Dama de Elche

Cuando pasan 128 años de su hallazgo, la Dama de Elche sigue ejerciendo una fuerza magnética difícil de explicar. Gracias a la creación contemporánea, apoyada por las nuevas tecnologías, el gran icono del patrimonio arqueológico ha llegado a servir de inspiración en exposiciones de arte, además de replicarse en parques, en porches de fincas privadas o en tiendas de souvenirs hasta el punto de calcularse que hay unas 9.000 imágenes que corresponden a toda la iconografía sobre esta joya ibérica, tal y como apuntan desde la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández.

Ahora bien, en los últimos tiempos hay también un interés creciente por ahondar en cómo pudo ser aquella figura femenina en la que se inspiró la pieza hallada por el joven agricultor Manuel Campello en La Alcudia. Uno de los últimos trabajos es el de la antropóloga visual salmantina Rosa Gómez.

Su obra digital, integrada bajo su sello Antropología Visual y la serie Crónicas del tiempo, ha permitido imaginar cómo sería el busto en vida, trasladando al presente su potencia simbólica desde una lectura rigurosa, sensible y profundamente respetuosa con el patrimonio. En el centro del proyecto no está la mera reconstrucción formal sino lo que representa el espacio de transmisión cultural, de poder simbólico y de continuidad histórica.

Recreación a través de técnicas digitales de la Dama de Elche / Rosa Gómez

Explica que, salvando "las enormes distancias temporales y culturales de más de 2.500 años", se ha encontrado con que hay quienes le comentan que han encontrado una cierta resonancia visual entre sus retratos de mujeres y la Dama. Obviamente, no desde el punto de vista científico, sino desde lo estético y lo simbólico. Por esta razón, la autora tiene la convicción de que las culturas del mundo están conectadas a través de símbolos y arquetipos compartidos.

Reinterpretación de la Dama de Elche de la obra digital de Rosa Gómez. / Rosa Gómez

Confiesa que el busto siempre le ha resultado fascinante como "icono enigmático", y porque entiende que está cargado de significado "y de una belleza plástica extraordinaria". Al hilo, aprovechando que su obra se centra especialmente en la mujer como transmisora de la herencia cultural, quiso reproducir a la Dama como depositaria de la memoria y centinela del legado cultural. Este trabajo se mueve entre la investigación académica, la creación artística y el uso de tecnologías emergentes aplicadas al patrimonio como la Inteligencia Artificial.

Su proyecto, bajo el nombre Antropología Visual · Identidad y Patrimonio, lo desarrolla desde su estudio en La Alberca, y nació ligado a su territorio en la Sierra de Francia, en Salamanca, marcado por una línea de trabajo que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional y galardonada con diversos premios. Su enfoque parte de la antropología visual, que es esa disciplina consolidada dentro de la antropología social, y trasciende desde una mirada en la que la imagen no solo documenta, sino que interpreta y propone nuevas lecturas.

Es más, la especialista tiene la percepción de que hay un creciente interés por esta rama que responde a una necesidad colectiva de autenticidad. "Vivimos en un momento en el que existe una saturación de imágenes vacías, y al mismo tiempo una demanda profunda de relatos honestos", narra a INFORMACIÓN.

Ciencia, arte y tecnología

En ese cruce entre ciencia, arte y tecnología se situaría su particular diálogo con la Dama de Elche. La reinterpretación digital del busto íbero no surge de manera casual, sino tras un largo proceso de documentación, reflexión y maduración conceptual, como explica la autora. Gómez ha trabajado a partir de fuentes históricas, iconográficas y antropológicas, analizando no solo la forma, sino el contexto cultural y simbólico del icono. “No se trata de reproducir una imagen conocida, sino de entender qué representa y cómo puede dialogar con nuestro tiempo”, señala.

De la fotografía a la IA

El resultado es una imagen construida por capas, en la que confluyen fotografía, tratamiento digital y la IA empleada como herramientas al servicio de una narrativa visual coherente. La Dama aparece así despojada de la frialdad del museo para convertirse en presencia viva y cercana.

La autora Rosa Gómez junto a uno de sus trabajos / Rosa Gómez

Este planteamiento conecta con una de las claves del trabajo de Gómez, que se basa en la idea de que el patrimonio no debe entenderse como algo estático o fosilizado, sino como un proceso vivo. En este sentido, la profesional es defensora de esa idea de que las nuevas tecnologías, bien utilizadas, permiten acercar el pasado a nuevos públicos con tal de que el busto siga siendo actual sin perder su profundidad histórica, y ganando además una mirada más directa y sensorial.

En este punto, manifiesta que durante mucho tiempo el patrimonio se ha presentado como algo "cerrado, estático", destinado únicamente a ser conservado, mientras que, en contraposición, ve las tecnologías emergentes como una oportunidad a la que aferrarse para crear más capas de lectura y acercar esos elementos históricos sin perder respeto ni rigor.

Fitur

La vigencia de la Dama y el interés que sigue despertando se evidenciaron esta pasada semana en Fitur, donde la propia antropóloga visual mantuvo un encuentro con la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Mari Carmen Pérez Cascales, quien este año se desplazó a la feria de turismo internacional sin la presencia de la Dama Viviente para respetar el luto tras el accidente ferroviario de Adamuz.

La fotógrafa y antropóloga visual Rosa Gómez junto a miembros de la Real Orden de la Dama en Fitur / INFORMACIÓN

La reunión sirvió para compartir impresiones sobre la necesidad de seguir investigando y divulgando la figura de la Dama desde enfoques contemporáneos. "Es un trabajo muy interesante y necesario", trasladaba la representante de la institución ilicitana, que, a su vez, invitó a la autora a participar en algún tipo de encuentro divulgativo en Elche para ahondar en sus investigaciones.

Más allá de este contexto puntual, el diálogo entre la obra de Rosa Gómez y la Dama de Elche abre una vía de reflexión más amplia sobre cómo se construye hoy el relato del patrimonio. La antropóloga visual insiste en que su interés no está en producir imágenes rápidas, sino en crear obras que resistan el paso del tiempo y puedan leerse desde distintos niveles.

En su trayectoria figuran proyectos aplicados a museos, instituciones, publicaciones especializadas y ámbitos académicos, así como trabajos de referencia como la cartografía visual de los trajes tradicionales de la provincia de Salamanca, un proyecto en el que ha combinado documentación antropológica, fotografía y técnicas avanzadas de reconstrucción tridimensional, permitiendo nuevas formas de análisis, conservación y divulgación del patrimonio textil.

La profesional ha llegado a cosechar varios reconocimientos.Uno de los últimos fueron cuatro premios internacionales, dos de oro y dos de plata, en los MUSE Photography Awards 2025 celebrados en Atlanta, certamen americano en el que participaron más de 4.000 fotógrafos de 40 países.

En paralelo, continúa desarrollando proyectos de investigación y creación visual vinculados al patrimonio cultural en otros territorios, como Burgos y Lagartera, desde el mismo enfoque antropológico y contemporáneo.