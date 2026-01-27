El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026

El ejército ciego, del escritor mexicano David Toscana, es el título ganador de la XXIX edición del Premio Alfaguara de Novela, que ha sido anunciado este martes en Madrid.

Este año, el jurado del premio ha estado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, actual director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque en Madrid, que se hizo con el galardón en 2018 por Una novela criminal. Junto a él, la escritora argentina Agustina Bazterrica, la mexicana Brenda Navarro, la scout y programadora cultural de la Librería Finestres de Barcelona, Camila Enrich, el periodista y director de Página Dos (RTVE), Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, esta última con voz pero sin voto.

El plazo de recepción de originales finalizó el pasado 31 de octubre de 2025 con un total de 1.140 manuscritos presentados. El galardón está dotado con 175.000 dólares (unos 146.000 euros), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

El año pasado, el ganador fue Guillermo Saccomano con Arderá el viento, una oscura novela situada en un pueblo de la costa argentina que, según explicaba el autor, gira en torno al sexo, el dinero y el poder. Un microuniverso en el que la llegada de una particular pareja hacía aflorar la naturaleza maligna de sus habitantes. Antes que él se habían hecho con el premio autores como Sergio del Molino, Pilar Quintana, Guillermo Arriaga, Patricio Pron, Ray Loriga, Juan Gabriel Vásquez, Laura Restrepo, Tomás Eloy Martínez, Elena Poniatowska, Clara Sánchez o Manuel Vicent.

La primera edición del Premio Alfaguara se celebró un año después de la fundación de la editorial en 1964. Dejó de convocarse en 1972 y en 1998 fue relanzado por el periodista y escritor Juan Cruz, director literario de Alfaguara entre 1992 y 1998 y colaborador de este diario. En esta última etapa, el galardón ha desempeñado un papel importante en la difusión por todo el mundo de la literatura en lengua española: más de 3.000.000 de lectores han podido disfrutar de las obras ganadoras. Alfaguara pertenece desde 2014 a Penguin Random House Grupo Editorial. En 2021, el sello recibió de manos del Ministerio de Cultura de España el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural.