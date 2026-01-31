«Acordarnos de la raíz del baile, abre mucho las puertas»

Homenajear a todo un pueblo es de humildes y subir sobre el escenario a más de 40 salvaguardas de la esencia del baile jerezano, es de valientes. Todas esas virtudes las reúne la asociación ‘El compás que nos une’ que organiza el evento, y la ciudad de Utrera. Otro eje imprescindible del flamenco que este año, del 22 al 28 de febrero en el Festival Tacón Flamenco, va a homenajear el baile de raíz de Jerez de la Frontera. Hablamos con Luis Peña Vargas, director artístico de esta rara avis en el flamenco de convivencia y unión.

Este año se homenajea el baile ‘de esencia’ de Jerez de la Frontera…

Sí, así es. Son artistas ‘naturales’ que están fuera un poco de los circuitos profesionales. Son gente de calle, de los patios de vecinos, de los que están en sus casas y que no son totalmente profesionales. Por ejemplo, vamos a contar con la Tía Yoya, una gitana vieja de Jerez de más de 80 años que se ha dedicado a ser madre, y que de vez en cuando participa en algún evento. Participa como la Tía Yoya, al igual que Luisa Garrido, o la Tía Curra. Tendremos a esas mujeres mayores con ese baile que, sin ser profesional, bebe de la esencia de Jerez.

Tía Juana la del Pipa está malita y esperemos que se recupere pronto…

Es verdad que ella viene de esa saga del baile siendo ella misma cantaora, pero bailando también. Por supuesto que contábamos con ella desde el principio, pero ahora lo que deseamos es que se recupere cuanto antes.

Una semana de actividades, charlas, cursos de baile y un plato final, el sábado 28 con más de 40 artistas jerezanos sobre el escenario, ¿ha sido muy difícil?

Es muy difícil, sí. Cuando vas a hacer un homenaje, como ocurrió el año pasado a una persona en concreta, en ese caso fue a Manuela Carrasco…, unos y otros te dicen: ¡yo voy! Pero cuando es un homenaje al baile de toda una ciudad es más genérico y se complica, pero lo hemos conseguido. Como mínimo van a ser 40 artistas. Va a ser un espectáculo donde va a primar más la esencia que el nombre artístico.

¿Y negociarlo?

Las negociaciones son fáciles cuando quieres algo bonito porque esto es más romántico que económico. Somos una asociación sin ánimo de lucro y mire: ahora existe mucho baile moderno y contemporáneo donde a veces nos olvidamos de las raíces. No es una crítica, pero es una realidad que ahora predomina ese tipo de baile. Que nos hayamos acordado de la raíz del baile, abre mucho las puertas. Dentro de la propia programación del Festival de Jerez hay mucho contemporáneo. Los propios artistas de Jerez nos han dicho que está muy bien y que se sienten identificado con esta idea.

Utrera se va a convertir ¡en una pequeña Jerez de esencia!

Utrera tiene su sello y cada uno tiene su idiosincrasia. Yo opino que el flamenco del bajo Guadalquivir no es un flamenco de pueblo, sino más bien de familias, porque si piensas en Lebrija, Utrera… compartimos los mismos apellidos, las mismas familias. Yo soy Luis Peña, ¿cuántos Peñas hay en Jerez, Utrera o Lebrija?, ¿y Carrasco? Cuando te das cuenta, ¡somos los mismos! mi abuelo era de Jerez y mi madre viene de Lebrija. Pienso que el flamenco, que se vive en esta tierra, es de familias no de territorios.

¿Cómo surgió esta idea?

¡Se me ocurren muchas cosas!, ¡siempre estoy pensando! Se me ocurrió hacérselo a una fuente y no a una persona, y lo que es cierto es que Jerez conserva todo su potencial. Si hay un pueblo con más artistas por metro cuadrado, ese es Jerez. Lo tiene Lebrija, lo tiene Utrera, pero si te pones a mirar, Jerez es increíble. La mayoría de los gitanos tienen su trabajo, pero en verdad se siguen dedicando al flamenco, y eso no siempre sucede en muchos sitios.

Ya que nos ponemos, ¿para cuándo un homenaje al flamenco extremeño?

Nuestra asociación, el pasado mes de noviembre, presentamos muchas cosas y una de ellas fue una conferencia ilustrada de Ostalinda Suárez junto a Pakito ‘El Aspirina’ y Juan Manuel Moreno. Fue un encuentro muy bonito donde nos estuvo mostrando toda la riqueza del flamenco extremeño. Ostalinda es una persona muy entrañable y la recordamos con mucho cariño. En otras ocasiones también han estado Remedios Amaya o Juanfra Carrasco. Desde luego que me encanta y me gustan mucho vuestros jaleos y tangos, pero las distancias afectan y no dejamos de ser una asociación sin ánimo de lucro. Sevilla y Jerez está aquí al lado y hay una cercanía. Todos esos gastos, esas cosas, nos echan p,tras.

¿Y cómo os financiáis?

Hacemos muchas cosas durante el año y el ayuntamiento también nos ayuda, pero nosotros principalmente lo que hacemos es arriesgar, y lo hacemos a taquilla. Lo hacemos con una previsión, y así vamos calculando cábalas y cábalas…, ¡y casi siempre nos salen las cuentas y cuadramos!