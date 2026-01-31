Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Luis QuitanaSinhogarismo en CáceresOpositores del SESSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Fallecimiento

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

La artista paraguaya, que formó la banda junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez, ha fallecido en la localidad conquense de Tarancón

Los 3 Sudamericanos, con Alma María Vaesken en el centro, en una imagen de archivo.

Los 3 Sudamericanos, con Alma María Vaesken en el centro, en una imagen de archivo. / RTVE

EP

Cuenca

La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo Los 3 Sudamericanos, ha fallecido en Tarancón (Cuenca) a los 89 años de edad, según ha confirmado su familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto con Johnny Torales y Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que se instaló en España en la década de los sesenta para iniciar una larga y exitosa carrera musical durante la que recorrieron países y grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba' o 'Me lo dijo Pérez', entre otros grandes éxitos de la época.

Alma María Vaesken será velada en el Tanatorio Castell de Tarancón, lugar donde residía actualmente junto a su marido. Este, 1 de febrero, a las 9.30 horas, será su misa funeral en la parroquia de San Vícctor y Santa Corona de la localidad taranconera para su posterior incineración en la capital provincial.

Noticias relacionadas

La familia agradece el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents