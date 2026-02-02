Conferencias
Pérez-Reverte reprograma en octubre sus jornadas sobre la Guerra Civil invitando a Pablo Iglesias pero no a David Uclés
Los organizadores del encuentro '1936. La guerra que perdimos todos' aplazaron el evento tras la renuncia del escritor jienense y por las amenazas de escraches en la Fundación Cajasol de Sevilla, donde se han reprogramado
EFE
Las jornadas de debate sobre la Guerra Civil'1936. La guerra que perdimos todos', dirigidas por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, se celebrarán en Sevilla del 5 al 9 de octubre después de que, previstas para esta semana, se hayan suspendido por la polémica que suscitada al renunciar a participar en ellas el escritor David Uclés.
Los organizadores invitarán para octubre al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, pero, según ha matizado Pérez-Reverte en conferencia de prensa, el escritor David Uclés, autor de la novela 'La península de las casas vacías', no volverá a ser invitado a este ciclo porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas".
Uclés fue el primero en rechazar su participación en el ciclo, después de haber confirmado su asistencia, por intervenir en el mismo el expresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.
Los organizadores han aplazado las jornadas para encontrar nuevos invitados y ante las amenazas de escraches en la Fundación Cajasol, que patrocina estas jornadas y en cuya sede se celebran.
