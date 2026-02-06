Conmoción en el sector de la moda por la muerte de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: "Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad"

Sin palabras. El sector de la moda sigue en shock tras el fallecimiento de la modelo Cristina Pérez Galcenco, que desfiló en citas de medio mundo. La joven tenía 21 años y falleció por causas naturales en su vivienda de Caleta de Vélez (Málaga) a donde se había trasladado para asistir a un curso. Era hija del futbolista y antiguo portero del Sporting Nacho Pérez y la moldava Tatiana Galcenco. Sus restos serán velados el viernes a partir de las 17.00 horas en el tanatorio Puente Nora de Lugones (Asturias) y el sábado, a la misma hora, tendrá lugar el funeral en la iglesia parroquial de San Félix de Lugones.

Pérez Galcenco nació en Lanzarote y a los pocos meses se trasladó a vivir con su familia a Lugones. Acudió al colegio de La Corredoria y una de sus profesoras la recordó como una persona "con gesto muy amable" que siempre fue "muy cariñosa". "Es una pena muy grande; Cristina era una niña muy inquieta y muy maja". Desde pequeña destacó por su altura y ya de aquella hablaba de que quería ser modelo. Hasta que fue adolescente, compaginó sus estudios con la práctica de la gimnasia rítmica. Un día dejó los entrenamientos y sintió la necesidad de buscar nuevos hobbies. Fue entonces cuando comentó a sus padres la idea que le rondaba la cabeza. Entre todos tomaron la decisión de intentarlo y preparó un catálogo de fotografías.

La fotógrafa Xana de Jesús afirmó no tener palabras para esta triste noticia. "Solo decirles a sus padres y a la familia que una estrella brilla eternamente en nuestros corazones. Cris, siempre fuiste y serás un referente y un ejemplo a seguir tanto en tu carrera de modelo como de persona. Fui afortunada de conocerte y trabajar contigo".

De igual forma, el peluquero Manuel Mon afirmó que "hoy despedimos con enorme tristeza a una persona muy especial para nosotros". "Nos ha dejado demasiado pronto una luz joven y llena de sensibilidad que formó parte de nuestra historia". También destacó que "más allá de su talento frente a la cámara y sobre su pasarela, recordaremos su dulzura, su profesionalidad y la forma tan auténtica en la que daba vida a cada pieza". "Su presencia no solo aportaba belleza al trabajo, sino también humanidad, respeto y una energía muy especial que se quedará para siempre en nuestro recuerdo".

Pérez Galcenco empezó a desfilar con 14 años en Pasarela Campoamor, que cada año tiene lugar en el ovetense teatro Campoamor. A lo largo de su carrera, desfiló para Isabel Sanchís en la Mercedes-Benz y participó en las semanas de la moda París y Milán. También protagonizó sesiones para empresas como Stradivaruis y showroom junto a Versace y Louis Vuitton. En China trabajó unos meses. Su sueño era ser ángel de Victoria's Secret.