Kenneth, participante del Benidorm Fest: el chico orquesta que ha dado la campanada con un 'pelotazo' urbano

Lo tiene todo planificado. Milimétricamente. Kenneth está ante la gran oportunidad de su carrera y, claro, pese a su corta edad, sabe que está ante un escaparate de primer nivel. Y no puede dejar pasar la oportunidad. Su carrera arrancó en La Voz Kids, donde fue finalista en el equipo de David Bisbal, una experiencia que marcó el inicio de un camino que, con el tiempo, se ha orientado hacia el urbano. De hecho, sobre este género ha cimentado su propuesta para el Benidorm Fest.

Los ojos no mienten aglutina todo aquello que lo ha vuelto único: imagen, actitud e intención. Debutó hace tres años y, desde entonces, ha logrado reunir a una comunidad que supera los 537.000 oyentes mensajes en Spotify, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de su proyecto. Tiene 23 años, pero su identidad artística bien podría ser la de un artista consagrado: se ha curtido orquestas como Nueva Fuerza y Panorama, haciendo de la música un oficio. Y, por tanto, un tabla de salvación.

De latido latino y carácter rabioso, su candidatura para el Benidorm Fest es una pieza que dialoga con el presente cara a cara. De hecho, se inscribe de lleno en su tiempo, con una energía directa que busca conectar de manera inmediata con el público. Apunta alto y muestra un gran potencial para levantar la Sirenita de Oro, aunque aún falta ajustar ciertos detalles para convertirla en un disparo definitivo.

Llega al concurso con un respaldo notable del público. Por el momento, Los ojos no mienten se sitúa como el segundo tema más exitoso en términos de apoyo, confirmando el efecto que ha generado desde posiciones periféricas. Ese crecimiento desde los márgenes refuerza su perfil como uno de los participantes a seguir de cerca. Bastante acertado, ha subrayado puntos que le permitirán diferenciarse del resto: desde la realización hasta la ejecución.

Puro carisma

A lo largo de cinco ediciones, la cita ha demostrado que el éxito no depende únicamente de la canción, sino del conjunto. En un contexto tan competitivo, público y jurado suelen premiar el equilibrio entre entre interpretación y escenografía. Y, en ese sentido, Kenneth tiene parte del camino recorrido, con una propuesta alineada con las tendencias actuales.

Su presencia en el Benidorm Fest se suma a una tradición de artistas que han llegado sin partir como favoritos absolutos y han logrado hacerse un hueco gracias a una combinación de trabajo y carisma. Kenneth afronta el reto con una propuesta que no deja de sumar adeptos y que confirma el terremoto que ha provocado desde fuera del foco principal. No era el más conocido, pero sí uno de los que mejor ha preparado su estrategia.