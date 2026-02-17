¿Cómo hacerse el autor? Uclés, Pérez-Reverte y la batalla por la firma pública

“Todo ese odio que han mostrado hacia mí lo pueden hacer hacia el libro. No me viene bien”. Estas declaraciones de David Uclés para un periódico, en referencia a la reciente publicación de su nuevo libro La ciudad de las luces muertas , confirman que la literatura no existe sin su desarrollo en los espacios de sociabilidad.

En las últimas semanas, Uclés ha sido el centro del debate cultural español. Ello se debe a su negativa a participar en unas jornadas coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra: “1936: la guerra que todos perdimos”. El escritor argumenta dos razones: el lema del ciclo (para él “La guerra sí la sufrimos todos, pero no la perdimos todos” ) y la asistencia de dos políticos, José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

Pérez-Reverte reaccionó con un repertorio que sus lectores ya conocen: dureza, ironía y descalificación personal. Valoró la renuncia como “imperdonable descortesía”. También dijo que Uclés se estaba “construyendo un personaje” y criticó el tono del vídeo como “lastimero” e “infantil” .

La polémica contiene todos los ingredientes del éxito: los cruces de declaraciones entre bestsellers, el ruido mediático, la polarización política y la lógica binaria –y testosterónica– que estructura el mundo cultural.

Sin esperarlo, el patrimonio histórico y el literario conquistan la conversación social. ¿Qué nos ayuda a explicar el origen del conflicto? Se han publicado muchos textos sobre el asunto, pero estos mayormente expresan su simpatía o crítica hacia uno de los autores. Tampoco hace falta mencionar aquí los incontables comentarios incendiarios en redes sociales.

No se trata de dirimir quién tiene razón, sino de comprender qué está en juego cuando un escritor decide aparecer –o desaparecer– en la escena. La autoría es un dispositivo afectivo, político y dialógico.

La era de la visibilidad

Si lo pensamos bien, no necesitamos conocer a los autores para entender sus obras literarias. Podríamos leer La península de las casas vacías sin tener noticia de David Uclés. Sin embargo, la industria cultural y sus mecanismos de difusión han fomentado la ilusión biográfica .

De este modo, un libro no se concluye con la lectura. Lo que hay tras él también se convierte en obra. La autoría se entiende como performatividad y circulación. ¿Quién no ha pedido que su autor favorito le firme su libro? ¿Quiénes no han buscado entrevistas o diarios de los artistas que más les gustan?

La celebridad no es solo fama, sino un bien consumible: se produce, circula y se monetiza. Para el público, su combustible es el deseo de ver. Para algunos autores, el principal aliciente es el deseo de ser vistos.

En esta polémica, el objeto de consumo no fue únicamente la idea sobre qué memoria de la guerra civil española es legítima, sino la escena pública del enfrentamiento. David Uclés lamenta que se haya escrito mucho sobre su decisión. A la vez, celebra que ahora, tras el conflicto, lo hayan invitado a La Revuelta, pues llevaba dos años comunicando su deseo de ir al programa.

En no pocos casos el reconocimiento público debe pasar por operaciones de visibilidad. David Uclés lo sabe: en la entrevista sacó su libro de una bolsa para mostrarlo a la cámara justo cuando expuso el origen de la polémica.

El desplante al ciclo de conferencias funciona como tramoya para la legitimación del propio proyecto autorial: “Yo he estado escribiendo una novela quince años sobre la Guerra Civil”.

Uclés contrapone escenarios para lograr esta visibilidad. Él activa un contexto moral (“conciencia tranquila”, “no firmo ese lema”, “no quiero compartir cartel con ciertos nombres”), mientras que Pérez-Reverte acude a la etiqueta social y a la profesionalización (“descortesía”, “tono infantil”, “personaje”).

El debate se desplaza así de qué significa “perdimos todos” en el título a quién se comporta como escritor decente. En definitiva, el choque ideológico se traduce en una tensión por ocupar el centro de la escenografía cultural a propósito del conflicto bélico y la escritura literaria.

Boom, ya está aquí la guerra (autorial)

En una sociedad en la que reina la visibilidad, los escritores ya no solo producen textos: se celebran a sí mismos . Algunos lo practican con entusiasmo; otros lo negocian con cautela. Y cada una de estas opciones compite por el capital simbólico (el prestigio, la autoridad, la legitimidad) que la figura autorial se dibuja para sí misma.

Pero el caso de David Uclés nos recuerda que la autoría no es un atributo fijo, sino una práctica situada, atravesada por decisiones compartidas en el campo cultural. Precisamente hace un mes dialogaba, en una presentación, sobre que fuesen del color que fuesen, las víctimas eran inocentes que cayeron , algo que parece contradecir sus declaraciones posteriores.

Uclés ahora se presenta como un intelectual mediático, como un polemista confeso. Esa figura pública se construye, precisamente, en asociación con otros. Además, cuenta con la confianza explícita hacia los rituales de consagración y camaradería.

Lo constata el apoyo recibido por agentes culturales con necesidades afines como Luis García Montero . Desde una posición central como director del Instituto Cervantes, el poeta defiende a Uclés con los mismos términos que, tiempo atrás, necesitaba la defensa de su propia obra: “Celebro que venda muchos libros, pero que no venda sus principios”. Las tensiones en el campo cultural reflejan unos intereses ideológicos y afectivos que afectan al capital (simbólico y económico).

Igualmente, la invitación de Pérez-Reverte, también con una posición consolidada en el campo, no es un acto literario. Es una escenografía concreta, un reparto de roles ya codificado, una expectativa de comunión simbólica y una fuerte carga mediática.

La polémica en torno al evento no puede leerse como un desacuerdo ideológico, sino como una lucha por la definición legítima del lugar del escritor. La visibilidad, lejos de ser un efecto colateral del éxito, es una forma de capital que obliga a elegir escenario. ¿Autor independiente o intelectual con boina?, ¿figura transversal o voz situada? La coherencia entre discurso, imagen pública y rituales de consagración se convierte en un bien escaso y vigilado.

Dar la nota: atuendos autoriales

Leamos estos dos titulares: “David Uclés y la envidia de la boina” o “ Pérez-Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil después de que David Uclés amenazase con presentarse tocando el acordeón ”. El primero defiende al escritor y niega que vaya disfrazado. El segundo es una parodia situacional de El Mundo Today. Pero ¿cómo llega un escritor a esta circulación social?

Para configurar su imagen, los autores se sirven de “atuendos”. El concepto de atuendo autorial engloba factores de control de la visibilidad : el uso de objetos, la elección de acciones y la exhibición de actitudes .

Los titulares mencionados reflejan la imagen configurada por Uclés: la reiteración de la boina –incluso se la regaló a David Broncano en La Revuelta–, cantar inesperadamente en eventos protocolarios ( Premio Esquire ) o masivos ( el programa Futuro Imperfecto ), escribir sobre acontecimientos históricos (la Guerra Civil), manifestar su ideología abiertamente (la vivienda y Ayuso, la intolerancia de la ultraderecha, etc.) y confesar ciertas intimidades impactantes (arritmias, problemas de erección o consumo de antidepresivos).

En la industria cultural la autoría es la obra, la firma deviene huella corporal y las polémicas pueden contribuir a conquistar el sector. Justo cuando pensábamos que Uclés y Pérez-Reverte discutían sobre la memoria de la Guerra Civil, salta a la vista que también estaban compitiendo por la celebridad, la narrativa del éxito y el rol de intelectual que analiza la historia reciente.