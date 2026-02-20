Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Rosalía

Calendario de conciertos de la gira 'Lux' 2026 de Rosalía: fechas y ciudades

La artista catalana empieza en marzo su gira más ambiciosa hasta el momento

La artista iniciará su recorrido en Lyon, Francia

La artista iniciará su recorrido en Lyon, Francia / Marta Pérez / EFE

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona

La gira de Rosalía está a la vuelta de la esquina. La cantante catalana empezará pronto su gira más extensa y ambiciosa, con ocho conciertos en España durante el mes de abril, divididos entre Madrid y Barcelona –cuatro en cada ciudad. La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.

  • 16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena
  • 18 de marzo: París, Francia - Accor Arena
  • 20 de marzo: París, Francia - Accor Arena
  • 22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion
  • 25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum
  • 30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena
  • 1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
  • 3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
  • 4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
  • 8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
  • 9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
  • 13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
  • 22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
  • 23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
  • 27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome
  • 29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena
  • 1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena
  • 5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
  • 6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
  • 4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
  • 6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
  • 8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center
  • 11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden
  • 13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena
  • 16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
  • 17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
  • 20 de junio: Chicago, Illinois - United Center
  • 23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center
  • 27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena
  • 29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum
  • 1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum
  • 3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena
  • 6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena
  • 16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
  • 18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
  • 24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
  • 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
  • 10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
  • 11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena

Noticias relacionadas

  • 15 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
  • 16 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
  • 19 de agosto: Monterrey, México - Arena Monterrey
  • 22 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 24 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 26 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 28 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 29 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
  • 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents