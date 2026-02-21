A los 75 años
Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio'
El artista fue ingresado por problemas respiratorios y finalmente ha fallecido en el Lawrence Hospital de Bronxville
Mapi Casabán
Nació en El Bronx siendo William Anthony Colón, pero una carrera llena de triunfos le llevó a consagrarse como Willie Colón. El cantante leyenda de la música salsa fue ingresado en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, por problemas respiratorios y ha fallecido a los 75 años.
"Idilio" o "Gitana" fueron algunos de los éxitos más sonados del emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa. Artistas como Rubén Blades y Bobby Valentín han mostrado sus condolencias.
¿Quién fue Willie Colón?
Desde que era joven, la salsa corría por sus venas, y mostraba pasión por la música. Willie Colón empezó tocando la trompeta y el clarinete hasta que se perdió en el trombón. Su estilo único contribuyó a definir el sonido de la salsa y dejó un legado invaluable con su extensa discografía.
Pero no solo componía por diversión y fiesta, también lo hizo por causas sociales, como el VIH, con temas como El Gran Varón. La influencia de este artista ha traspasado fronteras y ahora su legado queda marcado para siempre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Carlos Cuerpo y María Guardiola, entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura
- Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Las afueras de Carrasco: el barrio que fue arrabal de Cáceres y hoy brilla con el Bazar Nieves, la china más cacereña
- La crisis interna del PSOE en Extremadura obliga a aplazar un foro de debate con Ibarra sobre el rumbo del partido