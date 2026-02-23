El Viña Rock cambia de manos y deja fuera de su propiedad al fondo KKR tras las cancelaciones: "Un modelo plenamente independiente"

El Viña Rock cambia de manos y deja fuera de su propiedad al polémico fondo estadounidense KKR, con intereses en Israel y en sus territorios ocupados, según confirma la organización del festival. "Con esta operación, Viña Rock queda completamente desvinculado de cualquier fondo de inversión o estructura empresarial asociada al mismo, iniciando una nueva etapa centrada exclusivamente en su identidad cultural y su comunidad", afirman desde el certamen después de que el pasado jueves 'elDiario.es' avanzara el cambio propiedad.

A través de una empresa constituida el pasado 2 de febrero en València, Orange Alive Art S.L., el histórico promotor vinculado el festival Juan Carlos Gutiérrez se ha hecho con el control de la compañía gestora de la cita musical. Según cuentan los organizadores, la operación se firmó el pasado 13 de febrero y, desde entonces, se están formalizando los trámites administrativos y en el Registro Mercantil. En este contexto, el citado empresario se ha desvinculado de The Music Republic (dejando su puesto como directivo y liquidando su participación en la compañía), cuya matriz, Superstruct Entertainment, era propiedad de KKR desde 2025 (al igual que otra veintena de festivales en España, entre ellos el Arenal Sound, el Sónar o el Resurrection Fest).

La operación se entiende como un movimiento clave para la subsistencia de la tradicional cita musical de Viñarrobledo (Castilla La Mancha) tras las nuevas amenazas de boicot por parte del público y las numerosas cancelaciones de artistas. Una vez desvinculado KKR del festival, los organizadores defienden el nacimiento de una "nueva era" apostando por "un modelo plenamente independiente" y con la prioridad de "garantizar su continuidad a largo plazo", empezando por su próxima edición, que se celebrará "con total normalidad" del 30 de abril al 2 de mayo.

De hecho, en las próximas semanas el festival hará público el cartel definitivo, que hasta ahora ha ido menguando con el paso de las semanas y la incertidumbre. "Las decisiones artísticas, culturales y estratégicas responderán exclusivamente a su identidad histórica, a su comunidad y a su compromiso con la música, la libertad de expresión y el respeto", sentencian, antes de pedir "paciencia y confianza mientras culminan los últimos trámites administrativos derivados de esta operación".