Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Presenta sus siete nuevas canciones

Kiko Veneno llega este viernes al teatro López de Ayala de Badajoz con un concierto especial

El precio de las entradas en venta anticipada es de 35 euros, y el mismo día subirá a 40

Kiko Veneno en La Carbonería.

Kiko Veneno en La Carbonería. / S.C

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El cantante y compositor Kiko Veneno llega este viernes a las 21.00 horas al teatro López de Ayala de Badajoz para un concierto especial en el que presentará sus siete nuevas canciones, que grabó en la mítica sala sevillana ‘La Carbonería’, para posteriormente, tocar los clásicos que han marcado su extensa carrera. El precio de las entradas en venta anticipada es de 35 euros, y el día del concierto subirá a 40.

Nacido en Figueres, Girona, lleva casi cincuenta años en el mundo de la música, creando canciones para sí mismo y para otros artistas. Lanzó su primer disco, ‘Veneno’, junto a los hermanos Rafael y Raimundo Amador en 1977 y, desde ahí, su carrera fue al alza, llegando a participar en el disco de Camarón ‘La Leyenda del Tiempo’ (1982), que dejó canciones para el recuerdo como ‘Volando Voy’, escrita por la propia pluma de Veneno.

Conocido por canciones como ‘Si tú, si yo’; ‘Dice la gente’; o ‘El Pimiento Indomable’, alcanzó su madurez musical en 1992 con el lanzamiento del disco ‘Échate un cantecito’.

Kiko Veneno siempre se ha mostrado como un artista polifacético al que nunca le ha temblado el pulso a la hora de fusionar distintos estilos musicales, desde el flamenco hasta el rock, lo que hace que resulte muy difícil encasillarle/clasificarle.

Noticias relacionadas

Además, cabe destacar su alto nivel creativo y su capacidad para reinventarse musicalmente, incorporando cadencias electrónicas y mimando los detalles y la textura sonora en sus dos últimos discos: ‘Sombrero Roto’ (2019), un disco fresco y alegre; y ‘Hambre’ (2021), de matices más oscuros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  2. Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
  3. Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
  4. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  5. Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
  6. La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
  7. De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
  8. Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso

Kiko Veneno llega este viernes al teatro López de Ayala de Badajoz con un concierto especial

Kiko Veneno llega este viernes al teatro López de Ayala de Badajoz con un concierto especial

La evolución de los senos maternos: una adaptación clave para proteger del frío a los recién nacidos

La evolución de los senos maternos: una adaptación clave para proteger del frío a los recién nacidos

Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal

Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal

La Casa de la Madre vuelve a latir a las puertas del corazón monumental de Cáceres

La Casa de la Madre vuelve a latir a las puertas del corazón monumental de Cáceres

Video | El NH Collection Palacio de Oquendo de Cáceres recupera sabores de infancia con un consomé de jamón y codillo

Video | El NH Collection Palacio de Oquendo de Cáceres recupera sabores de infancia con un consomé de jamón y codillo

David Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio

David Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio

Plasencia se presenta en la FIO 2026 como 'ciudad alada', con un relato audiovisual de sus aves y paisajes

Plasencia se presenta en la FIO 2026 como 'ciudad alada', con un relato audiovisual de sus aves y paisajes
Tracking Pixel Contents