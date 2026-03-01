Rosalía se corona en los Brit Awards y se lleva el premio a la mejor artista internacional

La industria de la música británica se ha rendido al talento de Rosalía. La artista catalana ha triunfado este sábado en la gala de los Brit Awards 2026 y se ha llevado el premio a mejor artista internacional por delante de estrellas como Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga. Un logro que ha ido acompañado de una actuación estelar sobre el escenario del Co-op Live Arena de Mánchester, donde ha interpretado ‘Berghain’ junto a la Heritage Orchestra y a la incombustible Björk, quien ha irrumpido por sorpresa en la coreografiada performance.

Rosalía actúa durante los Premios BRIT 2026 en el Co-op Live Arena, Manchester, Reino Unido, el 28 de febrero de 2026. / ADAM VAUGHAN / EFE

La catalana ha trasladado por unos minutos al público al mítico club berlinés en una enérgica actuación que ha dejado sin palabras al presentador de la gala, Jack Whitehall. “Sin duda alguna, ha sido una de las mejores actuaciones de los Brit [Awards] que he visto nunca”, ha asegurado el humorista. Poco después, su nombre sonaba como la ganadora del galardón a mejor artista internacional. “Es un gran honor poder llevar mi música lejos de casa. Me encantaría compartir esto con todos mis compañeros que también hacen música en español. Sigamos celebrando la diversidad, las diferentes músicas, las diferentes culturas y los diferentes idiomas”, ha afirmado.

Sara Fernández

Olivia Dean, gran triunfadora

Otra de las grandes triunfadoras de la noche ha sido Olivia Dean, quien se ha llevado cuatro grandes galardones: mejor artista, mejor álbum, mejor artista pop y mejor canción del año por ‘Rein Me In’, interpretada junto a Sam Fender. La artista también estaba nominada en esta última categoría con ‘Man I Need’. Dean, de 26 años, ha llegado a lo más alto de las listas con su álbum ‘The Art of Loving’ y se ha convertido en la primera solista británica en tener cuatro canciones en el top 10 del UK Singles Chart de forma simultánea.

La ceremonia también ha reconocido a Lola Young como artista revelación, el único de los cinco premios a los que estaba nominada, mientras que la banda de rock alternativo ‘Wolf Alice’ se ha llevado el galardón a mejor grupo británico del año y los estadounidenses ‘Geese’, el de mejor grupo internacional. El tema ‘APT.’ de Rosé y Bruno Mars se ha alzado con el premio a mejor canción internacional en una gala cargada de actuaciones, entre ellas la de Harry Styles; Alex Warren, con James Blunt tocando ‘Ordinary’ al piano; y una fantástica Raye, quien ha interpretado una versión ralentizada de su éxito ‘Where is My Husband!”, también nominada a mejor canción.

Rosalía en la alfombra roja de los Brit Awards. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

Reconocimiento a los grandes

La gala de este sábado ha estado cargada de homenajes y reconocimientos a grandes nombres de la música británica. El compositor y productor Mark Ronson se ha llevado el premio a la contribución excepcional, un galardón que ha dedicado en su posterior actuación a Amy Winehouse. “La música que hice con Amy es la razón por la que todos saben quién soy. Siempre atesoraré su voz, su talento, nuestro vínculo”, ha asegurado.

Otro de los homenajeados ha sido Noel Gallagher, quien ha recibido el premio al compositor del año tras el regreso triunfal de Oasis a los escenarios. Gallagher, apasionado seguidor del Manchester City, ha recibido un cariñoso mensaje de Pep Guardiola, quien le ha animado a compartir el premio con su hermano Liam, ausente en la ceremonia. El músico ha obedecido nada más subir a recoger el galardón: “Tengo que darle las gracias”, ha asegurado. La ceremonia también ha rendido homenaje a Ozzy Osborne, fallecido el año pasado y ganador póstumo del premio a la trayectoria.