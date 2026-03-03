El escritor extremeño Luis Manuel Picarzo publica su primer poemario, 'El eco de la ausencia'

El escritor extremeño Luis Manuel Picarzo Flores publica su primer poemario, El eco de la ausencia, editado por la editorial Talón de Aquiles. Se trata de una obra que se sumerge en la herida abierta de la gentrificación y el turismo masivo en las ciudades contemporáneas. A través de una mirada crítica y melancólica, el 'yo' recorre los barrios lisboetas de Alfama y Mouraria para acabar en una Cáceres igual de gentrificada.

El libro nace durante una breve estancia en la capital lusa, donde su autor se detuvo a observar los efectos de la masificación no solo en los barrios turísticos, sino también en los más humildes. En ese proceso advirtió una realidad que se replica en decenas de ciudades de España y, en concreto, en Extremadura: sus habitantes de 'siempre' no pueden pagar una vivienda. Así, Picarzo Flores pone voz a los desplazados, a su situación precaria y a los barrios que ahora tienen «nombre de eco».

Portada del poemario 'El eco de la ausencia'. / El Periodico

Un poemario en el que el 'yo' se culpa y no duda en interpelar al lector, mientras se baña en una 'saudade' que el autor ha fusionado con la poesía social. En sus páginas pueden leerse versos como este inicio del poema titulado 'Flor de fentanilo':

Estatuas dormidas de carne vencida

sobre el asfalto,

quebradas desde la cadera,

brazos extendidos

deshechos en mármol

acariciando con cariño el suelo,

bocas entreabiertas sin voz:

el grito ya no importa. […]

Noticias relacionadas

Según se precisa en nota de prensa, a lo largo de sus páginas, el poemario aborda cuestiones de plena actualidad: la gentrificación, el turismo masivo y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda; la pérdida de identidad de una vecindad que antes lo compartía todo y cuyas calles hoy quedan marcadas por el tabaco y el rastro de los visitantes; la precariedad de las capas más humildes y sus consecuencias íntimas; la culpa de quien viaja como turista en un país ajeno; y, en último término, la deshumanización del habitante local bajo la mirada —a menudo indiferente— del visitante.