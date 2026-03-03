Despedida
Reacciones a la muerte de Fernando Ónega, padre de Sonsoles, figura clave del periodismo y presentador de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco
Periodistas, sindicalistas, políticos y diferentes personalidades han querido despedirse
Kevin Rodríguez
La muerte de Fernando Ónega, figura emblemática del periodismo español y presentador de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco, ha provocado multitud de reacciones en medios de comunicación, programas de televisión y políticos entre otros.
*En elaboración
El programa más afectado ha sido el de su hija Sonsoles Ónega, que esta tarde se ha ausentado. Pepa Romero, su sustituta, anunciaba la noticia conmocionada con la ayuda de Carlos Quílez esta tarde: "Es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar".
En 'Malas lenguas' también se han hecho eco del fallecimiento del periodista: "Una noticia terrible que nos ha sacudido hace apenas unos minutos", comunicaban desde la redacción del programa. Por su parte, Jesús Cintora destacó la participación de Ónega en su anterior programa 'Las cosas claras': "Compartimos más de un rato y de una vivencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- A las seis en Ruyme': cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la 'generación Blackberry' y los polos Flash (o Flax)
- Fotogalería | Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Persecución y detención en Cáceres: dos hombres ingresan en prisión por un robo con fuerza en una vivienda de la zona del Ceres Golf
- El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un 'arma de doble filo
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres