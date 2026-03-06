Inauguración
El Festival de Málaga entona su particular 'No' a la guerra
La ceremonia de apertura del Festival de Málaga sirvió para presentar los contenidos que se irán desgranando a lo largo de esta larga semana de cine. Pero también sirvió para manifestar la necesidad de que la cultura se posicione ante los conflictos bélicos y de que las películas permitan «vislumbrar algo de luz en este mundo tan embrutecido»
El actor malagueño Salva Reina fue el encargado de conducir la ceremonia del clausura de la pasada edición del Festival de Málaga. Así que regresó a las tablas del Teatro Cervantes para pasarle el testigo a la presentadora de la inauguración de la actual convocatoria del certamen, la actriz Kira Miró, su pareja sentimental. Y con la curiosa malagueñización de la canario comenzó la gala de apertura del vigésimo noveno Festival, que apostó por ofrecer luz en un mundo cada vez más negro, como la que se abre paso en la oscuridad de una sala de cine para proyectar nuestros sueños y ambiciones en una pantalla en blanco.
"Por el poder que me otorga Chiquito de la Calzada, Antonio Banderas, Dani Rovira, El Cautivo, la Virgen del Carmen, el espeto y el campero, te nombro miembro de la Real Venerable Hermandad de los Malaguitas Adoptivos", proclamó Reina, imponiéndole a Miró nada más y nada menos que una bufanda del Málaga C.F. "de cuando estuvo en la Champions". Un pequeño examen de malaguitismo, para comprobar si la intérprete conocía las expresiones boqueronísimas chorraera, aliquindoi o muerde er rollo finalizó el prólogo de la inauguración.
Después, claro, llegó la franja más seria, sin pasarse, amena, la de la exposición de los contenidos principales de la recién inaugurada edición del certamen. Pero antes Kira Miró, en nombre de la organización del Festival, manifestó su oposición a las guerras que están en estos momentos activas en todo el planeta. "La cultura tiene que posicionarse ante la guerra. Nuestro 'no' más profundo a lo que hoy vivimos en Gaza, Ucrania, Golfo Pérsico y en cualquier lugar donde estén el dolor y la herida", expresó. Y se sumó la presidenta del jurado, la directora Jaione Camborda: "El cine sirve para vislumbrar algo de luz en este mundo tan embrutecido".
Marca registrada
La gala enfatizó, dentro de la abultada agenda del certamen, su personalidad, su marca registrada, el apoyo decidido a los realizadores debutantes y, en especial, a las creadoras. En este sentido, destacó los nombres de dos mujeres de rompe y rasga, defensoras y practicantes de la libertad personal, como Rossy de Palma y Victoria Vera, Premio Málaga y Biznaga Ciudad del Paraíso, respectivamente, de este año.
Un emotivo vídeo en que el resto de homenajeados (Alauda Ruiz de Azúa, Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga; Francisco Lombardi, Premio Retrospectiva, y Manuela Ocón, Premio Ricardo Franco) compartieron con los asistentes sus razones para amar el cine y su importancia en su vida pero también en el mundo. Porque, como finalizó Miró, "el cine no termina cuando se encienden las luces", sus historias y personas son algo que nos mueven, conmueven y transforman. "Si os encarta nos vemos luego, en el cine", invitó, en perfecto malaguita, Kira Miró antes de retirarse del escenario del Cervantes.
La ceremonia contó con las actuaciones musicales de Las Sanguijuelas del Guadarrama, Las Migas (una sentida versión del 'Mediterráneo' de Serrat) y Lia Kali.
- Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
- El restaurante Tápara se traslada a las afueras de Cáceres para seguir creciendo con un nuevo espacio para eventos y bodas
- Plasencia ante la subida del precio de la gasolina: siete gasolineras y variaciones de precio de hasta 17 céntimos
- José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio de 2026 el plazo para ejecutar planes de turismo sostenible en territorios Unesco o el Valle del Alagón
- Faunos, el club que Manolo Carabia creó en Cáceres y que marcó la noche de La Madrila
- Alfonso Serrano y Francisco Baz piden permanecer en sus huertos de Cáceres hasta septiembre para recoger sus cosechas
- Vuelven las lluvias a Plasencia, que retrasan el inicio de los murales de Brea en homenaje a Robe y Manolo Chinato