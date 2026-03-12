Influencers en el Festival de Málaga: hipocresía en la alfombra roja

Que el debate del Festival de Málaga de esta temporada esté siendo la pertenencia o no de los influencers en las alfombras rojas de los certámenes cinematográficos es de una hipocresía total. Lancemos unas cuantas preguntas y reflexiones rápidas al respecto para intentar ahondar en el asunto:

Vale, Ona Gonfaus, la influencer a la que le parecía "un rollo" recomendar una película en un festival de cine, no parece alguien demasiado interesante. Pero es que su trabajo no es serlo, ni hacer películas (ni tampoco la han invitado al certamen para ser miembro del jurado); su trabajo es la alfombra roja, ser atractiva, arrastrar a sus centenares de miles de seguidores para agrandar la marca del Festival de Málaga (o servir a los patrocinadores del certamen, que colaboran económicamente para su mantenimiento).

Comunicado de la influencer Ona Gonfaus tras la polémica / Instagram