Almodóvar pide cambiar el 'No a la guerra' por el 'No a las guerras' y le "sorprende" el silencio en Hollywood

El director Pedro Almodóvar estrena este viernes en cines su nueva película, 'Amarga Navidad', un relato profundamente personal en el que vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia. El cineasta propone actualizar el histórico lema 'No a la guerra' por el "No a las guerras" y subraya que no cree que en el sector audiovisual español sean todos "tan rojos".

"El eslogan 'No a la guerra' sigue estando vigente desgraciadamente. Yo todavía tengo la chapa, pero creo que habría que corregirla y poner 'No a las guerras'. Ahora no es solo Irak, son varias guerras", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

El manchego ha ensalzado la valentía del sector español del cine al reaccionar frente a las guerras y a las injusticias, a diferencia de los actores y actrices americanos, por la gala de los Oscar, o a causa del silencio del Festival de Berlín.

"Nuestro sector sí que ha reaccionado siempre a este tipo de cosas. La derecha piensa que somos todos rojos, y a lo mejor tiene razón. Yo no creo que seamos todos tan rojos pero siempre se ha situado más a la izquierda. Me siento muy orgulloso de mis compañeros que en 2003 alzaron la voz y es que el hecho de ser personajes públicos casi te obliga a manifestarte", ha afirmado.

En este sentido, critica a quienes piensas que los cineastas o los actores no deben expresar sus quejas políticas. "No es meterse en política, simplemente somos personas y tenemos derecho a decir nuestras opiniones acerca de la realidad que vivimos. Sustraerlo de esa libertad es una cosa muy injusta", ha denunciado.

"Muy orgulloso" de Javier Bardem

En este contexto, ha opinado sobre la pasada ceremonia de los Oscar en la que apenas hubo manifestaciones en contra de la guerra y ha deastacado la intervención de Javier Bardem. "Lo que me sorprende, y me parece un poquito penoso, aunque no quiero utilizar palabras fuertes, es que solo hubiera una persona, que era nuestro Javier Bardem, que hizo alusión a Palestina y a la guerra de Irán y de Ucrania", ha afirmado.

"Estoy muy orgulloso porque soy amigo de él y también porque digo: 'mira, un actor español es el único que tiene la valentía suficiente para decirlo en la gala', ha subrayado.

Durante la entrevista, Almodóvar ha asegurado que necesita "sentirse apasionado con el guion" que va a escribir y hacerlo "con la misma libertad" con la que empezó. "Yo la libertad la doy siempre a la hora de escribir y de rodar. No sé hacerlo de otro modo porque así es como empecé y así es como sigo haciéndolo, con la misma pasión que al principio", ha indicado.

En este sentido, ha reconocido que en los últimos años está haciendo "un tipo de cine o de guiones más introspectivos". "No lo he elegido yo, supongo que he ido agotando temas y ahora la musa de mi guion se parece más a mi propia persona", ha asegurado.

"Ya lo hice con 'Dolor y gloria' y aquí vuelvo de nuevo a poner a un director de cine en el centro de la historia", ha indicado, para después admitir que son "los personajes" que mejor conoce, pero también una forma de "exorcismo" en tratar a un personaje que se parece a él. "Pero tratarlo sin ninguna complacencia, como un personaje ajeno al que puedes criticar y cuestionar", añade.

Asimismo, sentencia que no quería era hacer un retrato autocomplaciente de un cineasta sino "ponerle en problemas". Almodóvar confiesa que es un hombre "muy pudoroso", si bien está venciendo ese temor a mostrarse tal y como es porque tiene una vida más aislada. "Me tengo más a mí como referencia porque soy yo el que me inspira, pero hago mucha menos vida que antes", afirma.

Más de una idea en el escritorio

En relación con la falta de ideas para la escritura de guiones, Almodóvar responde que aún no ha vivido el "vacío creativo", pero le da miedo hacerlo. "Siempre tengo más de una idea en el escritorio y voy desarrollándolas de un modo desordenado", explica.

De hecho, ha definido 'Amarga Navidad' como "la más cruel" consigo mismo. "No es porque sea un masoquista, pero he disfrutado poniéndome en la picota. Ha sido un ejercicio muy liberador", ha confesado.

En 'Amarga Navidad' se mezcla la ficción y la realidad. En esa realidad, aparece Leonardo Sbaraglia, quien físicamente se parece mucho al manchego y que dice frases que Almodóvar diría. "En ocasiones me he sentido muy reflejado. Y el reflejo no quería edulcorarlo, sino que fuera un reflejo grave y severo", remarca.

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"Los directores tenemos un enorme poder. Los equipos están por obedecerte y tú puedes dar todo tipo de órdenes que forman parte del trabajo y el trabajo de los demás es llevarlas a cabo pero eso te da un poder descomunal que hay veces que puedes dar o puedes pedir cosas que no son absolutamente legítimas. Quería zarandear un poco a esa figura totémica del director y ver sus debilidades y sus fallos y sus, no abusos, pero cuestionarle de que no todo lo que hace tiene el derecho a hacerlo", ha aseverado.