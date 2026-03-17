Vetusta Morla anuncia su regreso en 2026 con una nueva gira y ya pone fecha a la venta de entradas

El 'hasta luego' de Vetusta Morla llega a su fin. La banda madrileña ha anunciado su regreso a los escenarios en 2026 con una nueva etapa en directo bajo el nombre de Gira de vuelta. Canciones de ida, un retorno con el que la banda volverá a encontrarse con su público tras abrir una nueva fase musical que, por ahora, irá desvelando sus fechas y ciudades próximamente.

El grupo ha compartido el anuncio como una vuelta al origen creativo, situando el foco en su local de ensayo, ese espacio en el que, según explican, su música "parece empezar de nuevo". Desde ahí nace también el concepto de esta nueva gira, marcada por la idea de recuperar esa conexión espontánea que sigue dando forma a su manera de entender la música.

En el texto difundido por la banda, Vetusta Morla describe ese proceso como un instante en el que surge "algo" sin previo aviso, una chispa compartida que identifican como su manera de seguir creyendo en el futuro. Una reflexión con la que acompañan este regreso, presentado como el tiempo de una música que, aunque no siempre se vea, sigue estando presente.

Por ahora, la banda no ha confirmado todavía ni las ciudades ni las fechas concretas de los conciertos, aunque sí ha avanzado que esa información se dará a conocer próximamente. El anuncio ha despertado ya la expectación entre sus seguidores, a la espera de conocer el itinerario completo de esta nueva gira de 2026. Lo cierto es que la banda ha cumplido con el parón de dos años que anunció el pasado 2024, cuando celebró su última gira que tuvo pasara en Sevilla.

Cómo conseguir las entradas

En cuanto a la compra de entradas, Vetusta Morla ha fijado una preventa exclusiva para su comunidad Valientes el próximo martes 24 de marzo de 2026 a las 12.00 horas. Esta primera fase estará reservada únicamente para quienes formen parte de esa comunidad vinculada a la banda.

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La venta general de entradas arrancará dos días después, el 26 de marzo de 2026, también a las 12.00 horas. De esta forma, quienes quieran asistir a la nueva gira de Vetusta Morla deberán estar pendientes primero de la publicación de las fechas y ciudades y, después, del inicio de la preventa y de la venta general para hacerse con sus localidades.