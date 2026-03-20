Óbito
Muere a los 86 años el actor Chuck Norris
Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar"
Redacción
Barcelona
El actor estadounidense y antiguo campeón mundial de karate, Chuck Norris, ha muerto a los 86 años. Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar".
Chuck Norris, estrella de las artes marciales que se consolidó en Hollywood actuando en películas de acción durante los años 1980, celebró la semana pasada sus 86 años y marcó la ocasión con publicaciones en redes sociales.
- Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
- Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- La Junta de Extremadura abonará en marzo la segunda subida salarial pendiente desde 2020 a los empleados públicos
- Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo