El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad

Parece que no está dispuesto a dejar pasar el tema. Después de pedirlo públicamente la semana pasada en declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha enviado ahora una carta al Ayuntamiento madrileño pidiendo que no autorice los conciertos de Shakira previstos para septiembre en el recinto Iberdrola Music hasta que no se corrijan las deficiencias que sigue presentando el espacio para albergar grandes citas musicales.

En el escrito, el delegado defiende que Madrid “debe seguir acogiendo grandes citas musicales”, pero subraya que esos espectáculos deben celebrarse en recintos que ofrezcan “garantías suficientes” y una experiencia acorde con la magnitud de las convocatorias. Su argumento es que la capital no puede renunciar a este tipo de eventos, pero tampoco celebrarlos en condiciones que, según sostiene, no están a la altura de una gran ciudad.

Martín insiste además en que esta advertencia no es nueva. En la carta recuerda que ya trasladó esa preocupación al Ayuntamiento en julio de 2023, con motivo del Reggaeton Beach Festival, y que entonces ya avisó de que los antecedentes recientes desaconsejaban el uso de ese entorno para eventos con gran afluencia de público, tras los problemas registrados en Mad Cool y en el concierto de Harry Styles. “La Delegación del Gobierno viene manteniendo de forma coherente y sostenida una misma advertencia desde hace años”, señala el delegado.

El responsable gubernamental añade que en una reunión institucional celebrada en 2024 en la propia Delegación del Gobierno se constató de nuevo que seguían existiendo “deficiencias relevantes en materia de accesibilidad, movilidad y ordenación de flujos de entrada y salida, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad”. A ello suma que, desde el propio Ayuntamiento, se habría reconocido tras lo ocurrido con Harry Styles que ese recinto no era adecuado para espectáculos de estas características si antes no se corregían sus déficits.

La carta también pone el foco en las consecuencias de esa situación para vecinos, promotores y asistentes. En este sentidol, Martín afirma que la falta de actuación del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid está perjudicando “no solo a los vecinos y vecinas de Villaverde y Getafe, sino también a los promotores de grandes eventos y a los miles de fans de los artistas ya anunciados”, que se ven obligados a afrontar, denuncia, unas condiciones de acceso, movilidad y estancia que no garantizan su seguridad.

Por todo ello, el delegado solicita formalmente al Consistorio que “se abstenga de autorizar nuevos eventos masivos en el Iberdrola Music” hasta que se hayan acometido, de forma coordinada con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y el resto de administraciones implicadas, “las mejoras necesarias para garantizar unos accesos adecuados, una movilidad ordenada y unas condiciones de seguridad plenamente satisfactorias”.

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El escrito concluye con una apelación directa al modelo de ciudad y a la organización de grandes espectáculos en la capital. “Madrid merece grandes eventos. Pero los merece bien organizados, bien planificados y celebrados en espacios que estén realmente a la altura”, afirma Martín, que además sostiene que existen alternativas al Iberdrola Music tanto en la ciudad como en la región para acoger este tipo de citas.