Monjas lesbianas desnudas sobre patines: polémica en Bélgica por una ópera provocadora

Una ópera que presenta actrices desnudas caracterizadas como monjas lesbianas haciendo acrobacias sobre patines ha generado polémica durante la Semana Santa en Bélgica, donde el obispo de Amberes, Johan Bonny, ha calificado de "grotesca" la producción y la ha acusado de "pisotear el cristianismo".

Por su parte, el director artístico de La Ópera Ballet Vlaanderen, Jan Vandenhouwe, ha pedido evitar una "caza de brujas" contra el arte feminista crítico, ha atribuido la presión a grupos ultraconservadores y ha invitado al obispo a asistir a la representación, ofrecimiento que Bonny ha declinado.

La polémica estalló el pasado miércoles, cuando el obispo publicó un artículo de opinión en el diario flamenco 'De Standaard' en el que acusaba de "pisotear el cristianismo" a la ópera 'Sancta', de la creadora austríaca Florentina Holzinger, que se representa desde este sábado hasta el 9 de abril en Amberes (norte).

"No es apropiado burlarse de forma grotesca del Evangelio, de la Eucaristía o del calvario de Jesucristo. Tampoco es apropiado hacer una parodia nudista de la vida religiosa de las hermanas", escribió Bonny, quien agregó que la producción busca polemizar de forma oportunista en plena Semana Santa, cuando los fieles "conmemoran los acontecimientos más sagrados sobre los que se funda su fe".

En declaraciones a la televisión pública flamenca VRT al día siguiente, el obispo explicó que decidió pronunciarse después de recibir quejas de jóvenes y tras ver las imágenes promocionales del espectáculo.

"No tengo nada en contra de mujeres desnudas flotando por el aire. Lo que me importa es la identificación con la vida religiosa. Las actrices llevan todas velo de monja, lo que deja claro que se trata de una comunidad religiosa que ofrece el espectáculo", dijo.

El diputado ultraderechista Filip Dewinter, del Vlaams Belang, también criticó la obra, que calificó como "un circo anticristiano" y "una provocación realizada a costa del contribuyente flamenco".

Ópera y réplica

La Ópera Ballet Vlaanderen, la mayor institución operística de Flandes, describe a Holzinger (Viena, 1986) en su web como "una de las creadoras teatrales más fascinantes del momento", cuyo "sello distintivo" son los "espectáculos rompedores con un fuerte componente escénico que arrojan una mirada feminista sobre las obras canónicas y las normas sociales".

Actrices durante la representación de 'Sancta', una obra en la que salen caracterizadas como monjas lesbianas desnudas. / EFE/ Nicole Marianna

'Sancta', estrenada en Alemania en 2024, es "una declaración teatral sobre la liberación espiritual y sexual, sobre el poder femenino y la conexión entre mujeres. Ante todo, la representación es una celebración extática en la que las convenciones pueden saltar por los aires, y en la que las monjas pueden cantar alegremente sobre patines", resume la institución.

Imitación de crucifixión

Según el material promocional de la ópera, que advierte sobre desnudez y sexo explícito en el contenido, la directora coloca en escena a monjas tatuadas patinando desnudas en un tubo 'half pipe', hombres sin ropa colgados con arneses imitando una crucifixión y mujeres besándose con los pechos descubiertos.

Holzinger, que en noviembre representará a Austria en la Bienal de Venecia, parte del libreto 'Sancta Susanna', de Paul Hindemith, de 1922, una pieza escandalosa ya hace un siglo sobre una monja lesbiana "incapaz de reprimir su sexualidad mientras reza y castigada por ello".

La austríaca revisita la creación "con música litúrgica, pop y metal" para llegar a una misa "en la que ella y sus intérpretes se reapropian y redefinen el dolor, la vergüenza y la culpa que las mujeres han sufrido en la tradición católica".

Vandenhouwe defendió en la VRT que la obra debe situarse en el "contexto de la historia del arte occidental, donde el lenguaje iconográfico cristiano lo domina todo".

"Los museos ponen constantemente en primer plano esas imágenes de mártires en éxtasis, a veces en total desnudez. Esta ópera se inscribe en esa tradición", señaló.

Obispo inusual

Además de atacar la mezcla de desnudos y simbología católica, el religioso también ha criticado que, a su juicio, el cristianismo esté menos protegido en Bélgica que otras confesiones.

"A la comunidad judía aquí en Amberes se le envía policía y ejército para combatir el más mínimo indicio de posible antisemitismo. Para la comunidad musulmana se ejerce una vigilancia extrema para garantizar que el Ramadán transcurra con normalidad. Y con razón; también lo apoyamos. Pero la burla psicológica también es una forma de violencia", razonó.

El obispo de Amberes, a quien la prensa belga describe como "rebelde" o "progresista", suele pronunciarse sobre cuestiones delicadas, a menudo alejándose de posiciones más tradicionales de la Iglesia.

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