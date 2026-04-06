Gaudí se multiplica en novelas, cómics y biografías para conmemorar el centenario de su muerte

“Nuestro Gaudí no se quiere morir; no se quiere ir hasta que no se acabe la Sagrada Familia", aseguraban hace unos días Salva Rubio y Agustín Comotto, autores de un cómic trilingüe que, además de regalarle un par de alas al arquitecto de Dios y repasar su vida en clave humanista, se reivindicaba como "la joya" del Any Gaudí. Sobre el papel, es cierto, 'Gaudí. La Sagrada Família i l’èxtasi' apunta maneras y puede convertirse en uno de los ‘hits’ del centenario de la muerte del genio modernista, pero lo suyo no va a ser precisamente un paseo. Ya saben: nada como una fecha señalada, un aniversario redondo con tres dígitos y visita papal incluida, para estimular la producción literaria, activar los mecanismos de la industria editorial y fomentar una competencia que ríete tú de la que enfrentó a principios del siglo pasado en pleno Passeig de Gràcia a las familias Amatller, Lleó i Morera y Batlló. O, lo que es lo mismo, a Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner y, claro, Gaudí.

En las librerías, todo esto se traduce en un 'boom' de ensayos, novelas y libros ilustrados que convierten a Antoni Gaudí (1852-1926) en, según el caso, objeto de estudio y adoración, personaje literario o protagonista de una de las grandes epopeyas artísticas de los siglos XIX y XX. En liza, la biografía ilustrada que el historietista y dibujante valenciano Max Vento está a punto de publicar en Ediciones B. Un cómic que, como el de Rubio y Comotto y bajo el título de 'Gaudí: el soñador de Barcelona', arranca a los pies de un tranvía en junio de 1926 y presta especial atención a la infancia, su gran amor no correspondido y el camino espiritual que lo llevó a dejarlo todo para centrarse en su obra magna, la Sagrada Familia. Su pasaporte a la posteridad y, según se mire, también a la inmortalidad.

"La reputación de Gaudí se ha visto catapultada y ha pasado de su papel de simple y estrafalario excéntrico a ser reconocido como uno de los creadores más singulares de la historia de la arquitectura mundial. Su visión, paradójicamente, se considera antigua y moderna; medieval y, al mismo tiempo, cien años adelantada a su época, y relevante para el siglo XXI", constata el historiador y escritor Gijs van Hensbergen en el prólogo que ha escrito para la nueva (y muy oportuna) edición de la biografía que ya le dedicó en 2001 y que Taurus y La Campana acaban de relanzar en castellano y catalán.

Gijs Van Hensbergen, biógrafo de Antoni Gaudí, en una imagen de archivo / JOAN CORTADELLAS

"La siguiente generación de estrellas de la arquitectura, como Santiago Calatrava, Zaha Hadid, Frank Gehry, Norman Foster y el estudio de arquitectura Coop Himmelb(l)au, le debe mucho a la capacidad de Gaudí para 'esculpir el espacio'", defiende el neerlandés, cuyo retrato de Gaudí también incide en el desengaño amoroso y en su atribulada relación con Pepeta Moreu, ‘trencadís’ emocional que lo trastocaría todo. "Resignado al celibato, Gaudí asumió con fatalismo su estéril vida amorosa. Más tarde, como tantos místicos del Siglo de Oro español, optaría por la ‘llama de amor viva’, la peregrinación espiritual que conduce a Dios y promueve la negación del yo y la renuncia a la carne. Le dio la espalda a la compañía femenina para convertirse, según Lluís Permanyer, en un misógino que reprendía a sus ayudantes si frecuentaban cafés de dudosa reputación o se les veía paseando en compañía de mujeres", escribe Van Hensbergen.

"Depósito vivo de memoria"

Comprender a Antoni Gaudí y lo que significa "dedi­car la vida entera a una obra que sabes que no verás aca­bada" es lo que ha llevado a Coia Valls (Reus, 1960), valor seguro del best-seller histórico y ganadora del premio Néstor Luján con 'La princesa de jade', a novelar la construcción de la Sagrada Familia y rastrear la historia del templo a través de cinco generaciones de mujeres. "He comprendido que la Sagrada Familia no es solo una obra que se contempla, sino un depósito vivo de memoria. La piedra habla, los detalles retienen voces. Lo que se borra dentro de mi padre, aquí parece arraigar. Él busca nombres; yo se los recuerdo. En ese movimiento, los dos nos sostenemos", escribe Valls en 'El somni de Gaudí' (Rosa dels Vents; Ediciones B), homenaje a las "manos invisibles" que sostienen los grandes proyectos y en el que el arquitecto de Reus aparece como "figura central" y "símbolo de una manera de mirar el mundo: la naturaleza como maestra, la luz como lenguaje, la arquitectura como aspiración de trascendencia".

Coia Valls publica 'El somni de Gaudí' / EFE

En clave más ensayística, el también arquitecto José Manuel Almuzara, creador en 1992 de una asociación para impulsar la beatificación de Gaudí, publica 'El arquitecto del alma' (Roca Editorial), volumen que ahonda en la dimensión ética y espiritual del catalán. “La vida de Gaudí fue su obra más perfecta: un legado de fe, esfuerzo y esperanza que nos sigue inspirando cien años después”, asegura el autor. En la misma línea, aunque con mayor peso biográfico, el teólogo Armand Puig desmenuza en el recientemente reeditado 'Antoni Gaudí. Vida y obra' (Arpa) las claves históricas y documentales que permiten "leer correctamente la simbología gaudiniana" y "comprender la fuerza y los matices del personaje".

Libros del Any Gaudí / EPC

Uno de los aspectos que aborda Puig en su ensayo es la profunda transformación de Gaudí tras un ayuno demencial en 1894 del que salió convertido en prodigio de santidad. Ya lo advirtió el novelista Aro Sáinz de la Maza cuando publicó en 2012 'El asesino de La Pedrera', novela relanzada el año pasado como 'El verdugo de Gaudí' y convertida en serie por Netflix bajo el título de 'Ciudad de sombras': "La figura de Gaudí es fascinante: una persona que llega a la ciudad convertido en un bon vivant que se desplaza a las obras en calesa y de repente se convierte en un ser místico y espartano, en alguien capaz de crear las chimeneas de La Pedrera".

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El de Sáinz de la Maza es el ejemplo perfecto de hasta qué punto la leyenda de Gaudí ha echado raíces en la literatura para inspirar desde thrillers macabros a novelas históricas a imagen y semejanza de 'El código Da Vinci'. Esto último es lo que intentaron Andreu Carranza y Esteban Martín con 'La clave Gaudí', inesperado best-seller de 2007 que se preguntaba qué hubiera pasado si Gaudí hubiera sido asesinado por una organización secreta y no atropellado por un tranvía. Algo parecido se propuso años después Daniel Sánchez Pardos en 'G', novela que convierte al arquitecto en una suerte de Sherlock Holmes accidental en la Barcelona de finales del siglo XIX. "Prácticamente todo en Gaudí es un misterio", defendía el novelista barcelonés.