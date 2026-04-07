Óbito
Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del museo de Málaga
La nuera de Picasso, Christine Ruiz-Picasso, que promovió el museo malagueño, ha muerto en su residencia de la Provenza, según han informado fuentes de la pinacoteca este martes
Redacción
Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista malagueño y gran artífice junto a su hijo Bernard de la creación del Museo de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de la Provenza, en Francia, han informado este martes fuentes de la pinacoteca.
Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, que se abrió en octubre de 2003, y recibe ya 800.000 visitantes al año.
Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la presidencia de la Junta de Andalucía.
Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el Museo.
Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes a las 18:00 horas, se anunciarán próximamente, han añadido las fuentes.
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