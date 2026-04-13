Antonia San Juan, intérprete: "El intrusismo me da igual, acepto que una ‘influencer’ sea actriz"

Me consta que tiene algún proyecto de cortometraje entre manos...

Hace año y medio presenté dos cortos, uno que se llama ‘No tiene nombre’ y otro, ‘La paciente desconocida de Freud’, que serían el noveno y el décimo cortometraje que dirijo. Y ahora tengo dos que quiero rodar antes de que acabe el año: ‘La señora’ y ‘Sin duelo’.

¿Qué le atrae del cortometraje?

Te voy a decir la verdad: yo empecé en el cortometraje de manera accidental porque después de ‘Todo sobre mi madre’ no tenía ofertas de trabajo. Hice un cortometraje (‘Mela y sus hermanas’) ignorante del recorrido que podía tener un trabajo de este tipo. Mi idea era mandárselo a los productores y a los directores para que vieran que podía hacer otros personajes porque me quedé muy marcada por ‘Todo sobre mi madre’ y por mi papel de Agrado. Cuando una amiga mía lo vio me explicó que hay todo un circuito de cortometrajistas y festivales y me propuso llevarlo a certámenes. Le dije que sí y al final el corto fue nominado a los Premios Goya, ganó el Zinebi, lo proyectaron en la KODA en Nueva York y sacaron un cuarto de página hablando de él y de Godard. Este trabajo recibió cerca de 30 premios nacionales e internacionales. Eso me animó a hacer el siguiente, que también tuvo muy buen recorrido, y todos los demás hasta ‘La paciente desconocida de Freud’, que tiene un año y ya lo han seleccionado en 17 festivales.

Ha mencionado ‘Todo sobre mi madre’. ¿Ha pensado alguna vez cómo habría sido su carrera si no se hubiera cruzado en su camino Pedro Almodóvar?

Eso sería elucubrar. Es como cuando tu madre te dice: "Tendría que haberme cansado con el novio aquel que tuve y no con tu padre". Y tú dices: "Bueno, seguramente estarías cansada de él y echarías de menos a mi padre". ¿Cómo hubiera sido? Pues nunca lo sabremos.

Ha comentado que quedó marcada por el papel de Agrado, pero también dijo que en su trayectoria no ha tenido la suerte de estar encasillada. ¿Qué quiere decir con eso?

Ese papel no me encasilló, encasillarme hubiera sido que me hubieran ofrecido ese personaje en distintas versiones, pero eso no fue lo que pasó. Lo que ocurrió sencillamente es que no me ofrecieron trabajo. Luego ya aparecieron Daniel Calparsoro, Basilio Martín Patino, Ramón Salazar o Gabriele Salvatores. Pero antes hubo un momento donde me quedé ahí como parada. Y yo cuando digo que no sufrí el encasillamiento es porque conocemos montones de actores y de actrices que sí, que hacen lo mismo y lo hacen muy bien.

"Yo creo que la única prioridad es vivir el aquí y ahora"

¿Y a usted le hubiera gustado eso?

No sé si me hubiera gustado, pero hay personajes que he hecho, como, por ejemplo, Estela (Estela Reynolds), tan tremendo y tan estereotipado, que daban juego para hacer 7.000 Estelas en 7.000 películas o series. Es lo que te digo, hay montones de actores que hacen lo mismo siempre y los llaman para hacer eso, les funciona. Lo único que le cambian al personaje es el nombre, la ropa y poco más. A los intérpretes que hacen eso les va muy bien. Pero a mí eso no me ha pasado, han tenido hacia mí una mirada poliédrica. Lo mismo me ven en ‘El Hoyo’ haciendo un personaje, que en ‘Hierro’ de traficante. O haciendo de anciana, que es el papel que acabo de interpretar ahora. Me ven de maneras diferentes y eso está muy bien, pero eso no te da la continuidad que tienen los que hacen siempre personajes similares.

¿Han cambiado sus prioridades tras enfrentarse a un cáncer?

Yo creo que la única prioridad es vivir, el aquí y ahora, no hay más.

¿Lo tenía tan claro antes?

Sí, siempre he tenido claro lo de vivir el aquí y el ahora, pero cuando pasas una enfermedad ya no sabes lo que va a ocurrir dentro de un rato o mañana. Lo mismo puede caer este techo o puedes estar bien ahora y de buenas a primeras te mueres.

¿Qué aprendió de aquellos primeros años en los que intentaba abrirse paso en la interpretación haciendo monólogos en bares?

Yo creo que en ese momento no estás con la idea de aprender nada. Estás centrada en trabajar, hacer y nadar.

Pero observando a aquella joven desde lejos, ¿qué le enseñaron aquellas experiencias?

Tienes una mirada de que no fue fácil, pero tampoco tengo nostalgia de nada, ni para lo bueno ni para lo malo. No creo que ningún pasado fue mejor, sencillamente fue una construcción para ser lo poco o lo mucho que soy ahora.

¿Qué le ha reportado más alegrías, el cine, la televisión o el teatro?

Alegrías, el teatro. Es lo que amo por encima de todo. Sé que la televisión es necesaria porque ayuda a llenar los teatros. A mí no me gusta restar, me gusta sumar, pero, verdaderamente, si tuviera que decidir una cosa sola, me quedaría con el teatro. Es lo que más me gusta.

Con la pandemia el teatro, igual que muchas otras artes, vivió momentos muy crudos, pero ahora parece que está en un momento de esplendor. ¿Usted que opina?

Digo lo mismo referente al cine. No podemos hablar todos igual de este tema, depende de cómo le vaya a cada uno. Los actores que van de película en película hablarán de que el cine va bien. Otros que no trabajan nada en esta industria no pensarán lo mismo. ¿El cine goza de salud? Sí, para ti que haces cinco películas al año, pero para el otro al que no le va tan bien el cine le da lo mismo. Con el teatro pasa igual. Yo no puedo hablar de que vaya bien. Si fuera espectador te diría que sí, que hay muchas obras o mucho cine. Yo te hablo de mi teatro y, en mi caso, el que yo me inventé me va muy bien. Vivo con él muy bien y tengo un público que es una maravilla allá donde voy.

¿Considera la Inteligencia Artificial una amenaza para la industria cinematográfica y para los actores en particular?

Yo todo lo que sea progreso no lo considero ninguna amenaza. En mi caso no y menos para el teatro. Yo no creo que nadie vaya a una sala a ver un holograma de Antonia San Juan. Y si pasa, pues qué le vamos a hacer, algún beneficio económico tendrás que tener por poner tu imagen, a no ser que te quiten también los derechos de imagen y acabemos en la ruina. Bueno, siempre quedará algún nostálgico que venga a verte encima de un escenario, aunque sea para tocarte y comprobar que eres real. Yo no tengo miedo a la IA, a mí me dan miedo otras cosas de la vida.

"En el cine el hombre cobra más que las mujeres y no tiene fecha de caducidad, las actrices sí"

¿A qué tiene miedo?

A montones de cosas: Si tienes un hijo, a que se enferme y se muera; a perder el trabajo; a que no te llamen; a enfermarte; a envejecer; a que te abandonen o a abandonar... Quien diga que no tiene miedo, miente. ¿Cómo no vas a tenerlo? Es algo inherente al ser humano, igual que los celos o la envidia.

En 2006, comentó que más que hablar de igualdad hay que hablar de diferencia y que la mujer ganaría si aceptase que es distinta del hombre. ¿Sigue opinando lo mismo?

Eso era en 2006, digamos que el momento social, económico y político actual es muy diferente. Todos hemos dicho cosas con las que ahora estamos más o menos de acuerdo. En cuanto a las diferencias, yo como actriz debería cobrar lo mismo que un compañero, pero no es así. Los hombres cobran más y, además, no tienen fecha de caducidad. La mujer sí. En el cine y en los medios de comunicación, para la mujer el edadismo sí existe. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ya no estoy en posición ni me apetece entrar en ese tipo de disquisiciones. Estoy en un momento donde casi todo me viene bien, entonces esas luchas ya no las tengo. Yo si le pagan más a un compañero o a una actriz más joven o lo que la gente llama intrusismo me da exactamente igual. Acepto que una influencer sea actriz y que la llamen me parece genial. Casi todo me viene bien.

-¿Con qué sueña ahora?

Yo no vivo de sueños, vivo de realidades.

En sus planes creo que no entra la jubilación.

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No. Este año cumplo 65 y lo voy a celebrar no jubilándome.