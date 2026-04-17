Óbito
Muere Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets
La editora, nacida en Río de Janeiro y figura clave en la cultura española, recibió importantes reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional.
Redacción
El mundo de las letras está de luto con el fallecimiento de Beatriz de Moura, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores durante más de 40 años. Figura clave en la cultura española, destacó por impulsar la literaturtura moderna y recibió varios premios a lo largo de su carrera como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2010 y el premio Sant Jordi en 2006.
De Moura (Río de Janeiro, 1939-2026) se crió en varios idiomas por la profesión de su padre, quien la llevó desde Río de Janeiro hasta Bolivia, Ecuador, Argelia, El Vaticano y Chile hasta que llegó a Barcelona en 1956. La hispano-brasileña se fue a estudiar a Ginebra y regresó definitivamente a Barcelona en 1962. Y siete años despues, fundó la editorial Tusquets Editores junto al arquitecto Oscar Tusquets, en la que estuvo al frente durante más de cuatro décadas.
Hasta hoy, de Moura estaba alejada del día a día de la edición, pese a ser una de los pilares del mundo de la edición junto a figuras como Esther Tusquets, que fue su cuñada; Rosa Regàs y Carmen Balcells.
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