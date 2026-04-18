'Rojuu', el primer hombre hetero en el confesionario de Rosalía: "Yo soy la Perla, conocí al amor de mi vida y la situación me quedó grande"

Todos los artistas quieren pasar por el icónico confesionario de Rosalía. Tras el anónimo 'fan' que se sinceró en su estreno en Lyon, decenas de famosos han querido contar sus anécdotas con verdaderos 'perlas'. Después del "nunca te vayas con un músico" de la actriz Yolanda Ramos, de la primera decepción amorosa de Guitarricadelafuente y de una esperadísima y crítica Bad Gyal, ha sorprendido por partida doble la confesión del artista 'Rojuu', por ser el primer hombre hetero y por atreverse a ignorar las vergüenzas de sus amantes para contar las suyas propias.

El cantante barcelonés Roc Jou,el último invitado al confesionario de Barcelona, es en realidad un abanderado de las letras nostálgicas y de desamor. Pero esta noche se ha distanciado de su 'yo' melancólico para definirse como un 'perla' en sus relaciones amorosas. "Yo soy la perla. Conocí al amor de mi vida y la situación me quedó grande", ha reconocido.

El artista 'Rojuu' le ha confesado a Rosalía que "estaba buscando algo fuera que ya tenía dentro y conocía". No supo actuar correctamente y "la manera de afrontar la situación fue como lo hace un buen perla, con drogas y excesos".

¿Quién es 'Rojuu'?

Salvando las distancias con una polifacética Rosalía que se ha lanzado a bailar 'ballet' y a tocar palos tan distintos como el 'techno' y la ópera en su último disco, el cantante Roc Jou también se distingue por querer ser un artista completo. Comenzó a mostrarse como 'Roctopus' hace más de 10 años en su canal de 'YouTube', cuando todavía estaba en el colegio, del que se quiso desentender pese a tener 250.000 seguidores al lanzarse como cantante.

Siempre parece ir por delante de su edad. Con solo 16 años y un día debutó en Razzmatazz con 'Bad trip camp', su segundo álbum. Es una de las voces más única de su generación, y con 23 años, ya va por su octavo álbum, 'Los sueños de Nube', con el que también se ha atrevido con un cómic de más de 230 páginas dibujado y creado por él en paralelo.

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Sus letras son de temática nostálgica, casi depresiva, donde ha tratado el desamor, pero también la muerte. En una generación en que la tristeza "es un tabú", él siempre se ha presentado con ese carácter 'emo' evidente, melancólico. Comparte con Rosalía la afición por la cultura japonesa y de alguna forma la espiritualidad que muestra en 'Lux'. En el Sónar de 2022, entró en un altar llevado a hombros por un grupo de 'nazarenos', a modo de paso de Semana Santa en lo que pretendía ser una 'procesión emo', donde varios súbditos le seguían. Una actuación que recuerda en parte a la cantante catalana, que se muestra como una divinidad en 'Dios es un stalker' al cantar "no me gusta hacer intervención divina".