La gira de Dani Fernández, en el aire tras su caída en el concierto de Valencia

La continuidad de la gira de Dani Fernández está en el aire después de la caída que sufrió anoche durante su concierto en València, en el Roig Arena. El cantante reapareció en el escenario después de ser atendido por los sanitarios y acabó el concierto, pero ha comunicado en sus redes sociale que tendrá que ser operado de urgencia este domingo.

Levante-EMV.

“Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro. Me van a tener que operar de urgencia. No sabemos cómo va a ser la recuperación. Quería hacer este vídeo para deciros que estoy bien y que podría haber sido peor”, indicó en el vídeo que grabó desde un centro hospitalario.

La actuación en el Roig Arena formaba parte de su gira La Insurrección, de la que quedan casi dos decenas de conciertos que la situación médica del artista deja ahora en el aire.

¿Qué conciertos están en el aire?

Estaba previsto que los siguientes conciertos pasaran por ciudades como Pamplona (25 de abril), A Coruña (2 de mayo) y Avilés (9 de mayo), antes de cruzar el Atlántico para actuar en Ciudad de México el 21 de mayo.

Tras su paso por América, la gira tenía previsto regresar a España con una intensa agenda estival que incluye paradas en Murcia (6 de junio), Granada (20 de junio) y Sevilla (28 de junio), dentro del Icónica Sevilla Fest. El recorrido continuará por Fuengirola el 4 de julio, Santander el 30 de julio, Pontevedra el 20 de agosto y Albacete el 29 de agosto.

El tramo final del tour tendrá uno de sus momentos más destacados en Madrid, donde el cantante ha logrado colgar el cartel de “entradas agotadas” en varias fechas consecutivas en el Movistar Arena.

Además de su gira principal, Dani Fernández también participará en algunos de los festivales, como Mallorca Live en junio, Granca Live Fest en julio, Bilbao BBK Live, Pirineos Sur, Low Festival en Torrevieja o el Concert Music Festival de Chiclana en agosto. La agenda se completa con actuaciones como la prevista en Daimiel el 4 de septiembre, dentro de sus fiestas patronales.

Operación de urgencia

Tras finalizar el evento, el propio intérprete informó a través de sus redes sociales de su situación. Dani Fernández fue trasladado a un hospital de València, donde las pruebas confirmaron que sufre una rotura de los ligamentos del hombro derecho. "Me han dado malas noticias, o mejores de lo que podría haber pasado hoy. Podría haber sido una noche mejor", ha manifestado el cantante.

Debido a la importancia de la lesión, el cantante será sometido a una operación de urgencia este domingo. Por el momento, el equipo médico no ha podido determinar los plazos de recuperación, lo que deja en el aire la continuidad del resto de su gira. "Espero que nos veamos lo más pronto posible. Yo quiero estar de vuelta cuanto antes, pero no os preocupéis que os iremos informando", explicó el artista en sus canales oficiales.

Fernández no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer la pronta actuación del equipo médico del Roig Arena, así como las innumerables muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores tras el accidente.

Caída en el concierto

El concierto del cantante Dani Fernández, que se celebraba este sábado en el Roig Arena desde las 20.30 horas, tuvo que ser suspendido durante algo más de 25 minutos por la caída que sufrió el artista en plena actuación. El incidente tuvo lugar en torno a las 21:45 horas.

Fue un tropiezo: cuando Dani Fernández estaba cantando la canción "Plan Fatal" con su banda, se acercó al borde del escenario y se precipitó al vacío. Un miembro del equipo lo levantó, y el propio artista anunció al público que el concierto seguía.

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Aun así, la actuación quedó suspendida durante 25 minutos mientras era atendido por los efectivos sanitarios. Pasado ese tiempo, Fernández reapareció en el escenario, sin camiseta y con el brazo en cabestrillo, y dijo sufrir una luxación de hombro. También era visible un corte en la cabeza y una vía en uno de sus brazos, cubierta por un vendaje.