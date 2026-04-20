Toros
Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza
El sevillano fue cogido en el cuarto toro de la tarde
Antonio Muñoz
Sevilla
Era el cuarto toro de la tarde de nombre Clandestino de 512 kilos. El animal salió sueltecito de salida y no se quedaba fijo en el capote de Morante. El de la Puebla se fue a los medios para intentar lidiarlo y pararlo. En uno de los capotazos, el morlaco se le venció directamente al muslo, hiriendo al sevillano.
Tuvo que ser trasladado de urgencia por los banderilleros a la enfermería para ser intervenido.
Antes en su primero cortó una oreja tras dejar una faena de gran calidad con la mano diestra y torear de forma sublime con el capote.
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