Una nueva ampliación deja en nueve los conciertos de estadio de Karol G en España en 2027

La gira de estadios de Karol G en España en junio de 2027 ha experimentado una nueva ampliación de fechas que deja en nueve sus compromisos en vivo en este país, con un total de dos conciertos en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid.

Así puede verse este jueves, en el que ha comenzado la venta general, en la distribuidora oficial de entradas de esta gira, en la que aparecen tres conciertos nuevos: uno en el Estadio La Cartuja de Sevilla el 13 de junio (que se suma a los del 11 y 12) y dos en el Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 (que se suman a los del 24 y 25).

Las fechas en el Estadi Olímpic Lluis Companys, donde arrancará el tramo español de este 'Viajando por el mundo tropitour', permanecen de momento invariables con los "shows" previstos de los días 3 y 4 de junio.

Ya su anterior gira, 'Mañana Será Bonito Tour', se convirtió en un éxito comercial con 2,3 millones de entradas vendidas en 62 fechas, cuatro de las cuales se celebraron con gran demanda popular como cierre total en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en 2024.

Su nueva gira llegará tras la publicación hace unos meses de su último álbum, 'Tropicoqueta', que en su semana de estreno registró el mayor volumen de reproducciones para un álbum de una artista femenina latina en EE.UU., y, también allí, tras su mediática actuación hace solo unas semanas como cabeza de cartel del festival Coachella.

Será el próximo 24 de julio cuando dé comienzo el primero de los "shows" oficiales del nuevo "tour" en el Soldier Field Stadium de Chicago, con cerca de una veintena de conciertos entre EE.UU. y Canadá, para pasar ya el 6 de noviembre en Monterrey (México) a territorio latinoamericano, donde ofrecerá otros once.

Sus actuaciones en España no serán esta vez el cierre de la gira, sino el arranque de su periplo europeo, que se extenderá por once ciudades, con final previsto el 24 de julio en el estadio San Siro de Milán (Italia).