Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

Conmoción por el desenlace de la desaparición de la cantante y compositora Seila Álvarez, más conocida en el ámbito de la música local como Seila Esencia. SOS Desaparecidos desactivó este martes por la mañana la alerta que había activado ayer mismo y confirmó su fallecimiento. La viguesa de 39 años, que formó parte del grupo Phantom Club, permanecía en paradero desconocido desde el pasado 20 de abril y de la investigación se encarga la Policía Nacional.

El cadáver de la artista apareció esta madrugada en el tramo vigués de la Senda Verde, aparentemente sin signos de violencia, según detalló la comisaría viguesa. Estaba en el interior de su vehículo. La autopsia practicada al cuerpo confirmó la ausencia de criminalidad y, como es habitual, todo apunta a que se harán los preceptivos análisis complementarios dependientes del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid antes de emitirse el informe definitivo de la necropsia. Fueron unos conocidos de la mujer quienes hallaron el cuerpo y dieron aviso a la Policía Nacional.

SOS Desaparecidos había activado este lunes la alerta por su desaparición, y junto a la descripción de la mujer se aportaron los datos de su vehículo por si aportaba alguna pista. La entidad recibió varias llamadas de testigos que creían haberla visto en distintos emplazamientos de la ciudad, en una gasolinera o en las inmediaciones del Alcampo de la Avenida de Madrid, en este caso el pasado 29 de abril.

Tanto la noticia de su desaparición como la confirmación de su fallecimiento han causado gran consternación. La foto de Seila inundó las redes sociales y artistas como la cantante Wöyza o el rapero El Puto Coke se unieron a las numerosas voces que pedían ayuda para localizarla, algo que finalmente ocurrió esta madrugada de martes. También la familia de Déborah Fernández-Cervera se unió a las condelencias. "No hay palabras para tanto dolor. Diez días de angustia e incertidumbre que ninguna familia debería vivir jamás. Todo mi cariño y mis más sinceras condolencias para los suyos. Ojalá encuentren respuestas y justicia, y que el recuerdo de Seila esté siempre acompañado de amor", escribieron en redes sociales los allegados de Déborah.

"Hoy el cielo tiene una nueva estrella y una nueva voz"

Desde El Patio de Bouzas, un espacio de arte y entretenimiento, recuerdan que Seila "no fue solo una artista", describiéndola como "una luz inquieta, libre, que no encajaba en moldes ni los necesitaba". "Seila seguirá ahí, en cada gesto libre, en cada trazo valiente, en cada instante en el que alguien decide vivir sin miedo", afirman.

También la recuerdan en la página Cada niño, un juguete, que se muestran con el "corazón roto" por la partida "de una de nuestras figuras más queridas y luminosas", ya que era madrina de este proyecto al no que no solo prestó su nombre, sino que entregó su "alma". "Seila, hoy el cielo tiene una nueva estrella y una nueva voz, pero aquí abajo te extrañaremos en cada Navidad y en cada acto de amor que realicemos en tu nombre. Tu esencia será eterna", dicen.

"Siempre virirás en mi corazón y en tus canciones", escribió mientras Wöyza tras conocer la noticia de su muerte. "Rotos", se confiesa el grupo de rap Rebeliom do Inframundo.

De profesión auxiliar de enfermería, Seila participó a comienzos del 2015 en un programa musical de TVE llamado 'Hit - La canción', en el que llegó a ser finalista y donde compartió escenario con Marta Sánchez. Una pieza compuesta por la propia Seila para el espacio televisivo, 'Duermes mientras yo escribo', formó parte incluso del álbum '21 días' de la propia Sánchez y alcanzó gran éxito a nivel nacional. La artista también escribió en sus redes sociales. "Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella... Como ella", reaccionó Marta Sánchez, que afirma que la viguesa "siempre formará parte" de su "historia musical": "No podré olvidarla nunca".

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A raíz del hallazgo del cadáver, la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia, abrió diligencias a la espera de recibir el resultado de la autopsia que se le practicó esta mañana.