María Martínez Bayona, directora de cine, en Cannes: “Es muy loco que las niñas recurran al ‘Retinol’ desde los 10 años”

El caso de María Martínez Bayona, nacida en Reus (Tarragona) y afincada en Londres desde hace una década, es casi heroico. Primero logró completar su primer largometraje, ‘The End Of It’, contando con un presupuesto de nada menos que 8 millones de euros y un reparto internacional encabezado por Rebecca Hall y Gael García Bernal, y luego consiguió que los responsables del Festival de Cannes lo incluyeran en la programación del certamen de este año, fuera de competición.

“Puede dar la sensación de que todo ha sucedido de la noche a la mañana, pero he trabajado mucho para llegar hasta aquí”, matiza la directora, que logró ingresar en la National Film and Television School londinense tras cursar estudios de Comunicación Audiovisual en Barcelona y obtener una beca de La Caixa, y que posteriormente rodó cuatro cortometrajes en Inglaterra. Es consciente de que la presencia de Hall y García Bernal en su película ha sido clave para su selección en el festival. “Que apostaran por ella fue un regalo increíble”.

‘The End Of It’ transcurre en un futuro en el que el envejecimiento tiene cura y la muerte es opcional, y en el que Claire (Hall) decide que ya ha tenido suficiente y quiere morir pese a la incomprensión que su decisión genera en su marido (García Bernal) y su hija (Noomi Rapace). “Hace unos años leí un artículo que decía que la primera persona que vivirá 150 años ya ha nacido, y creo que la noticia despertó en mí ciertos miedos; empecé a imaginar qué tipo de mundo de sociedad seremos si nuestra vida llega a alargarse de forma indefinida”, explica Martínez Bayona acerca de la premisa de la película.

“También me hizo pensar en nuestro empeño como sociedad en pretender que la muerte no existe, y nuestra obsesión con idealizar la juventud. Es muy loco que en la actualidad las niñas recurran al ‘Retinol’ desde los 10 años, y hace poco vi un documental en el que aparecía un individuo que se inyecta sangre de su hijo con el fin de derrotar a la muerte; creo que todos estos esfuerzos por borrar los signos del envejecimiento y generar vidas más largas tiene que ver con nuestra incapacidad para aceptar que hay un final”.

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Coproducida entre España e Inglaterra, y situada entre el drama familiar, la tragedia y el absurdo, ‘The End Of it’ también reflexiona sobre el poder del arte para hacernos trascender nuestra propia finitud. “El arte la herramienta más eficaz para proporcionarnos la inmortalidad”, sostiene la directora. “Es algo que atraviesa el tiempo para unirnos a todos; te plantas frente a un cuadro y puedes sentir lo mismo que sintió quien lo pintó hace 300 años. Es un vínculo que atraviesa generaciones”.