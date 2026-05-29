Óbito
Muere el filólogo y exdirector de la RAE, José Manuel Blecua Perdices
El académico zaragozano, apasionado de la lengua, ha fallecido a los 86 años de edad
Daniel Monserrat
El filólogo aragonés José Manuel Blecua Perdices (Zaragoza, 1939), que fue director de la Real Academia de la Lengua Española entre 2011 y 2014, ha fallecido a los 86 años de edad. Era miembro de la institución desde 2006 cuando ingresó en el sillón h y, posteriormente, fue secretario de la RAE desde donde dio el salto a la dirección.
Estaba especializado en historia de la lengua, gramática y crítica textual, y ha sido una figura importante en el estudio y difusión del español. También dirigió proyectos relacionados con el diccionario y la gramática de la RAE. Además, pertenece a una familia muy ligada a la filología:su padre fue José Manuel Blecua Teijeiro y su hermano Alberto Blecua, otro gran especialista en literatura del Siglo de Oro.
Gran experto en Fonética y Fonología y coordinador del volumen de la nueva zGramática académica dedicado a estas disciplinas, continuó en su elección con la serie de directores aragoneses de la RAE después de que lo hubieran sido ya Pedro Laín Entralgo, Manuel Alvar y Fernando Lázaro Carreter. Blecua fue también director académico del Instituto Cervantes y comisario del IV Centenario de la publicación del 'Quijote'. Y es que Blecua Perdices participó en ediciones y estudios cervantinos y defendía mucho la lectura filológica rigurosa de clásicos como el 'Quijote'.
Blecua, además de tener la Medalla de Oro de Zaragoza, tiene el Premio de las letras aragonesas.
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