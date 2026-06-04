Óbito
Muere la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora del popular cómic 'Persépolis', a los 56 años
La historietista "murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", han señalado sus familiares en un comunicado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
París
La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, según informaron este jueves sus allegados.
"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.
Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con 'Persepolis', autobiografía gráfica que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mérida arropa a Juan Carlos Nieto, el funcionario del SEPE expedientado por atender sin cita previa: "No es caridad, es mi trabajo"
- Rodrigo Santos, el niño de Plasencia con altas capacidades que estudia piano y ha ganado un Premio Extraordinario de Primaria
- El Ministerio de Trabajo alega 'múltiples motivos' en el expediente al funcionario Juan Carlos Nieto en Mérida
- La rehabilitación del Palacio de Abrantes en Cáceres destapa su pasado oculto del siglo XVI
- Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
- Plasencia ya tiene fecha para la apertura de una de sus piscinas de verano: La Isla
- Estos son todos los conciertos de la Feria de San Juan de Badajoz
- El caso del presunto homicidio a un joven en Cáceres: la madre sigue en prisión provisional y la instrucción continúa a la espera de informes