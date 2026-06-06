Dostoievski: la pasión de un joven escritor

Todas las imágenes que conocemos de Fiódor Dostoievski nos trasladan la figura de un hombre mayor, casi anciano, con el rostro apesadumbrado y la mirada opacada por el peso de los años. Pero, como ocurre con todos, hubo un Dostoievski joven y decidido, al que no le arredraba sunaciente epilepsia, un joven alimentado por las pasiones románticas de los amores imposibles; pero también tocado por el vicio del juego y el gusto por las mujeres hermosas y que luchaba por hacerse un buen nombre como escritor.

Traemos aquí a ese joven y romántico Dostoievski, con el ímpetu de sus 27 y 28 años, que en ese esfuerzo por abrirse camino como escritor firma en pocos años una serie de novelas cortas o cuentos que le servirán para ir puliendo y engrasando su maquinaria que años después le llevará ser un autor universal.

De esta primera etapa de joven escritor son los relatos que ahora publica la editorial Alba, encabezados por el más soberbio de todos. ‘Noches blancas’, el culmen de su pasión romántica. Junto a ‘Noches blancas’ otros diez relatos de aquella época joven que nos muestran a Dostoievski en su explosión literaria más primaria. La traca final vendría años después.

En ‘Noches blancas’ narra la historia de un joven solitario e introvertido que se define a sí mismo como un "soñador". Durante el fenómeno estival de las "noches blancas" de San Petersburgo (donde el cielo nunca se oscurece por completo), conoce accidentalmente a Nástenka, una joven llorando en un puente junto al canal de Fontanka.

A lo largo de cuatro noches, se sientan a conversar y construyen un vínculo íntimo.

Nástenka le revela que está esperando el regreso de su gran amor, un hombre que prometió volver después de un año pero que aún no ha dado señales de vida, dejando al soñador destrozado y casi sin esperanzas.

Aquí Dostoievski trata el tema del amor que se pierde cuando creemos haberlo encontrado. Narrado en primera persona este idilio malogrado tiene un acento de penetrante patetismo. El protagonista pierde a Nástenka cuando creía tenerla enamorada. Pero ella es una criatura diáfana, clara como las noches de San Petesburgo en que baja a hablar con el "soñador" a la orilla del agua del canal de Fontanka; ella ama a otro y así se lo manifiesta desde el primer encuentro. Ella está esperando el regreso de su gran amor, un hombre que prometió volver después de un año pero que aún no ha dado señales de vida. Por un instante, al creerse despechada y olvidada, parece amar a su nuevo amigo, el "soñador" que deslumbrado por la compañía de Nástenka, termina confesando sus sentimientos amorosos. Pero justo en ese momento el hombre regresa y Nástenka finalmente huye del lado del nuevo amigo para refugiarse en los brazos de su amor que ha regresado, dejando al narrador destrozado y devolviéndolo a su profunda soledad.

Pero antes de dejarlo, solo en la soledad nocturna, estampa en sus labios un beso que es un acto de misericordia para decirle que siempre le recordará que, aunque se case con otro, no dejará de ser su amiga, de recordarlo siempre. Ha sentido todo el dolor de sus confidencias, todo el frío de su soledad: "Nunca, nunca estará usted solo", le promete ella.

El Dostoievski de esta obra está imbuido del romanticismo más puro, quizás por la edad, tiene 28 años, de ahí la narración dolorida del sufrimiento, la lucha interior y el lirismo de estas páginas, que también tienen mucho de novela psicológica. El joven protagonista es un corazón solitario nunca correspondido que por un instante cree haber encontrado el amor; pero deberá hacer de tripas corazón para comportarse con la caballerosidad que se espera de un alma noble, aunque sufriente.

Sin duda ‘Noches blancas’ es la narración más lograda de esta primera época del joven Dostoievski y también una de las más populares del escritor. Como nos cuenta Fernando Otero, fue muy elogiada por los críticos de la época, siendo a partir de entonces reeditada sin cesar y traducida a decenas de lenguas e incluso adaptada al cine, destacando entre las numerosas versiones la que dirigió Luchino Visconti en 1957 'Le notti bianche', con un memorable Marcello Mastroniani como protagonista

Dostoievski escribe estas ‘Noches blancas’ en la época más turbulenta de su vida, cuando desesperado por el rechazo de la crítica a algunas de sus novelas, se entregaba al peligroso juego de las conspiraciones como asiduo a la tertulia del Círculo Petrashevsky Estas páginas de 'Noches blancas' serán las últimas que escriba antes de ser detenido, supondrán el final de su primera etapa, pues al año siguiente será condenado a muerte por el zar a causa de su militancia política; una pena conmutada por cinco años de trabajos forzados en Siberia, a los que sumará otro lustro acuartelado en Asia Central. De ahí volverá el Dostoievski forjado por la vida que escribirá ‘Crimen y castigo’, ‘El idiota’, ‘Los hermanos Karamázov’... sus grandes obras maestras.

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Cualquiera de los otros once relatos que se integran en este volumen de Alba, llevan el sello inconfundible, el trazo de intuición genial del escritor que luego fue. Destacar ‘El pequeño héroe’, ‘El señor Projarchin, o ‘Un corazón débil’.