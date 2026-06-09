Andrea Izquierdo explora el lado oscuro de la obediencia en 'Malenfant', una fantasía con pruebas mortales

Sus padres siempre tenían un libro entre las manos en su casa, y esa costumbre acabó pasando también a ella. Andrea Izquierdo (Zaragoza, 1995) empezó a escribir por una razón muy simple: muchas de las novelas que leía aún no tenían continuación y, antes de esperarse a que saliera la próxima entrega, se imaginaba cómo habría escrito ella la historia. "Escribía a mano en cuadernos otros finales y si quería leer un romance inexistente entre dos personajes lo escribía yo", explica la autora en una entrevista con EL PERIÓDICO. De alguna forma, así empezó también el camino que la ha llevado hasta 'Malenfant' (RBA Lit), una fantasía autoconclusiva con la etiqueta 'dramione' (que hace referencia a un posible romance entre Draco Malfoy y Hermione de 'Harry Potter'), una de las tendencias que más fuerza ha ganado este año entre la literatura 'young adult'.

Izquierdo publicó su primer libro con 21 años y ahora, una década después, suma ya 15 títulos. "Quería hacer un homenaje un poco a esas sagas que me han acompañado siempre, como por ejemplo 'Los Juegos del Hambre', 'Harry Potter' y otras sagas de fantasía en general. Cogí los elementos que me gustaban, les di la vuelta y creé mi propia historia", comenta sobre el último. En 'Malenfant', el lector se adentra en un mundo dividido en dos bandos después de una gran guerra mágica. Hazel, que pertenece al bando de los rebeldes y castigada por haber estado en el bando perdedor, tendrá que representar a Marlowe Malenfant, hijo de una familia muy poderosa de los segadores, en un torneo mortal compuesto por cinco pruebas. Allí se tendrá que enfrentar a otros representantes rebeldes hasta que solo uno quede con vida.

La nostalgia de los clásicos de la fantasía

Más allá de la fantasía, la autora sitúa en el centro del relato el conflicto entre la obediencia y la conciencia: "Todos sentimos que tenemos que hacer lo que nos han dicho que es correcto, o lo que nosotros desde dentro lo consideramos así, pero muchas veces tenemos esa lucha mental cuando hay algo que te dice que no está bien. Pero es muy difícil ser el que lleva la bandera, el que la levanta, el que se expone...", reflexiona. Por ello no es casualidad que el título de la novela sea, precisamente, el apellido de su protagonista masculino. Malenfant, en francés "mal hijo", resume una de las ideas centrales de la novela, aquella dificultad de hacer lo correcto cuando eso significa decepcionar las expectativas ajenas. Un personaje moralmente gris atrapado entre la necesidad de ser fiel a sí mismo y una imagen rígida de villano que tiene que cumplir.

El regreso de un tópico como las pruebas mortales es una de las modas que está volviendo entre los libros de fantasía y distopía últimamente, y a Izquierdo formar parte de este retorno le crea mucha nostalgia. "Soy esa persona que sigue viendo 'Friends' en bucle cuando no sabe qué ver, y quiero que vuelvan esos lugares que cuando tenía 14 años eran mi refugio", explica. Por eso se alegra de ver cómo las novelas (también la suya) recuerdan aquellas historias que marcaron a toda una generación con guiños simples a los ya considerados clásicos.

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Quiero que vuelvan esos lugares que cuando tenía 14 años eran mi refugio" Andrea Izquierdo — Escritora

Aún así, por encima de tendencias y cifras, la autora maña tiene claro que su objetivo es ofrecer ese espacio de evasión porque ella también fue esa niña que leía en el patio del colegio y estaba sola, en su mundo. "Escribo con la intención de que, pese a que quizá no hay un mensaje súper potente que te cambie la vida, al menos el libro te deje desconectar un poco de la realidad y decir 'ay, que bien me lo he pasado'", afirma. Por eso, cuando recibe mensajes de lectoras que han disfrutado la novela se siente satisfecha de que sus historias se hayan convertido en ese mismo refugio que los libros siempre fueron para ella.